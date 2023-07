Els pagesos omplen Madrid per reclamar ajuts contra la sequera

Una cinquantena de tractors i centenars de pagesos s’han desplaçat fins a Madrid per reclamar ajudes per fer front a la sequera, element que els condiciona completament la seva feina. Després de dos dies de ruta, els pagesos han arribat al seu destí aquesta tarda i s’han manifestat davant del Ministeri d’Agricultura. En aquesta acció no només hi ha participat pagesos procedents de Catalunya, sinó que tractoristes d’arreu de l’Estat també s’hi han volgut unir. Segons els primers càlculs, prop de 200 vehicles i 500 agricultors han fet pinya per denunciar “les conseqüències nefastes” de la sequera.

El principal motiu de queixa que ha portat els pagesos a omplir els carrers de la capital espanyola és que els recursos establerts per la pagesia són “totalment insuficients”. Des d’Unió de Pagesos denuncien que els 276,71 milions d’euros establerts al Reial decret llei 4/2023 i els 81 milions de la reserva de crisi de la Política Agrària Comuna que ha fet servir Espanya no són suficients “per articular ajuts directes per pal·liar pèrdues i sobrecostos”. En aquest sentit, des del sindicat estimen que la sequera que colpeja el territori comportarà unes pèrdues de producció als cultius de 4.805 milions d’euros i una despesa per a pinsos de 7.987 milions.

Alguns dels tractors que participen a la marxa d’Unió de Pagesos fins a Madrid a Lleida / ACN

Des del sindicat de treballadors critiquen que el govern espanyol no hagi contemplat en cap moment l’opció de compensar les pèrdues del sector amb ajuts directes, ni que hagi volgut seure i escoltar la demanda d’ajuts directes associats al pla proteic a l’oví i cabrum. “Si no s’articulen urgentment les mesures suficients per fer front a les conseqüències d’aquesta sequera es posarà en risc la continuïtat de la pagesia professional catalana”, alerten des de l’organització.

La necessitat d’articular mesures fiscals

Per a Unió de Pagesos és urgent articular mesures fiscals específiques per al sector. En aquest sentit, des del sindicat proposen adequar els mòduls de l’IRPF, eximir-los de les quotes d’autònoms durant tot l’any i definir una nova solució per als tributs lligats a la gestió de l’aigua com les quotes de reg. Aconseguint unes mesures més favorables per al sector, els pagesos consideren que seria més fàcil fer front a la problemàtica de la sequera que els colpeja durament.