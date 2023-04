Catalunya podria tenir restriccions d’aigua de boca al setembre si no plou

La situació a Catalunya per la sequera empitjora per moments. Si no plou en els pròxims mesos, el Govern avisa que el país podria entrar en fase d’emergència per manca d’aigua al setembre i això podria implicar restriccions d’aigua de boca, com recull l’ACN. Així ho ha anunciat aquest dimarts la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, que ha recordat que es tracta del principal problema que pateix ara mateix el país. De fet, els embassaments catalans es troben a un 26% de la seva capacitat, tal com ha confirmat el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, que ha assegurat que les previsions del temps no indiquen “un canvi de tendència”. La fase d’emergència també obligaria a reduir encara més el consum de litres per persona i dia.

Després d’un abril més “sec del que tocaria per aquestes dates”, les possibles precipitacions que s’esperen pel maig podrien ser determinants, han remarcat Plaja i Reyes. Així i tot, han lamentat que no hi ha grans pluges a la vista, ni a “mitjà ni llarg termini”. Això, amb l’estiu pel mig, pot derivar en una evolució de fase a la d’emergència al setembre.

Rius a “mínims històrics”

El director de l’ACA ha remarcat que els cabals de rius de Catalunya es troben a “mínims històrics”, a falta de l’arribada del període estival de “calor i activitats” que poden comportar un major consum d’aigua. Una de les prioritats és l’acceleració de les dessaladores, així com les contractacions d’emergència i les guies destinades al món local, el qual ha admès que s’ha posat les piles amb els plans d’emergència per sequera.

Reyes també ha parlat sobre la cimera de l’aigua i ha apuntat que, malgrat que va acabar sense acord, l’únic punt discordant va ser el de les sancions. El director de l’ACA considera que aquest règim ha de tenir un efecte dissuasiu perquè “tothom faci els deures”. Ha negat que estiguin valorant possibles transvasaments perquè són actuacions “il·lògiques” i “costoses”. “S’han d’analitzar les conseqüències, així com els aspectes relacionats amb el canvi climàtic i la resiliència”, ha dit.

El Govern anuncia que les piscines municipals, comunitàries, d’hotels i de càmpings es podran omplit aquest estiu | ACN

A favor de les piscines amb ús comunitari

Fa unes setmanes, el Govern va anunciar que modificaria el Pla Especial de Sequera per tal que les piscines municipals, comunitàries, d’hotels i de càmpings es puguin omplir aquest estiu tot i les restriccions per la sequera. Sobre aquesta proposta, Reyes ha reconegut que les piscines tenen un paper de “refugi” important i ha confirmat que actualment s’està modificant la tramitació del pla de sequera. Concretament, es treballa en un concepte “d’ús públic o comunitari, més enllà de si la titularitat és pública o privada”. En aquest sentit, el director de l’ACA ha detallat que el document s’adaptarà de la “millor manera possible”.

Pel que fa a les piscines d’hotels ha admès que tenen un “ús públic” perquè són accessibles per a diferents persones, però ha afegit que caldrà veure “en quin estat estan” i que “algunes piscines d’alguns hotels es podran omplir”, recordant que en la majoria de casos “ja estan plenes tot l’any” i només cal fer-ne un manteniment.