Froilán marxa lluny de Joan Carles i filtren per què canvia de ciutat

Froilán canviarà de vida a finals de mes. El fill de Jaime de Marichalar i Elena de Borbó es traslladarà a una altra ciutat, una decisió que hauria pres de manera improvisada. Després de passar uns dies de vacances a Espanya, torna a Abu Dhabi només a fer maletes. Expliquen a Vanitatis que es traslladarà a Dubai i que, per tant, deixarà de residir a prop del seu avi Joan Carles. En un principi es creia que la seva estada als Emirats Àrabs seria qüestió de poc temps, però continua sumant mesos allà i la idea és que s’hi estigui fins al gener com a mínim.

Cal recordar que el seu avi el va recomanar per a una feina en una gran petroliera, qui li hauria donat una gran responsabilitat en encarregar-li que es dediqui a l’organització de la gran Cimera del clima COP28 que tindrà lloc a finals de novembre a Dubai.

Aquest trasllat de ciutat té a veure amb motius professionals, llavors, una informació que demostra que realment confien en ell i que el jove estarà enfeinat. Va dir-se que l’havien contractat per ser el net de l’emèrit espanyol -amb molts interessos en el país-, però des de l’empresa ho neguen: “Va seguir tots els passos formals per aconseguir la feina i no va haver-hi cap privilegi”, diuen. Costa de creure.

Froilán, “encantat” amb la feina que fa a Dubai

Fonts properes a Froilán asseguren que està “encantat” amb la nova feina perquè veu que està ampliant el currículum. Quan acabi la cimera continuarà allà uns mesos i, després, tindria previst tornar-se a canviar de ciutat. Diuen que s’estaria plantejant viatjar fins a Londres i instal·lar-se allà, una ciutat en què podria trobar feina fàcilment en l’organització de grans esdeveniments en què s’ha especialitzat.

Froilán es trasllada a Dubai | Europa Press

Aquesta nova residència no acaba d’agradar a Joan Carles de Borbó, que estaria “entristit” en veure que el net marxa lluny. Fins ara el veia bastant, una proximitat durant els mesos en què Froilán ha viscut a Abu Dhabi que quedarà en el passat.