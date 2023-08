Genoveva Casanova, a l’hospital en patir una embòlia i un infart pulmonar

Genoveva Casanova ha patit una embòlia que li ha acabat provocant un infart pulmonar, uns problemes de salut molt greus als seus 46 anys que l’han forçat a estar ingressada a l’hospital durant vuit dies. L’aristòcrata és coneguda per ser l’exdona de Cayetano Martínez de Irujo (fill de la duquessa d’Alba) i ha treballat com a actriu. D’orígens mexicans, la revista ¡Hola! ha sabut en exclusiva que acaba de viure “una de les experiències més terribles de la seva vida“.

Expliquen que Genoveva va patir un bloqueig sobtat d’una de les artèries dels pulmons, una embòlia que sorprèn en algú tan esportista i amb una vida tan saludable com ella. Fonts properes a ella revelen que ha arribat a estar molt greu i que, de fet, els hi han dit que podria haver mort en cas d’haver esperat una mica més a acudir a l’hospital. Ara acaba de rebre l’alta i se centra en recuperar-se “i reflexionar” per recuperar forces físiques “i mentals”.

I com va anar la cosa? Sembla que ella no tenia ni idea de què li estava passant, ja que no s’esperava que la situació fos tan greu. Hauria passat uns dies amb dolor i creia que podria tractar-se d’una contractura a l’esquena, per la qual cosa va quedar-se a casa tot creient que es curaria sol. El dolor hauria arribat a ser “insuportable” i és per això que s’hauria decidit a acudir al centre mèdic. Afortunadament, allà haurien vist de què es tractava realment i van poder tractar-la durant un ingrés que es va allargar més d’una setmana.

Genoveva ingressa a l’hospital amb un infart pulmonar | Hola

Genoveva Casanova té seqüeles físiques de l’embòlia que ha patit

Ara té per endavant una recuperació que els metges l’han advertit que serà “llarga i lenta”. En les imatges que publica la revista, corresponents al dia en què va rebre l’alta, se la veu amb gest de dolor i amb la mà a la zona de l’abdomen. Les conseqüències d’una embòlia i un infart pulmonar són dures, així que el que queda d’estiu serà dur per a ella. De fet, asseguren que encara li costa parlar i que es queda sense alè.

L’ensurt ha hagut de ser molt fort, tenint en compte que es tracten de dos problemes de salut que podrien haver derivat en una tragèdia. Ara només li queda descansar i recuperar-se per poder tornar a la seva rutina.