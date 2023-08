Sandra Barneda defensa Gerard Piqué i aplaudeix la provocació cap a Shakira

Sandra Barneda s’ha mullat en la guerra de Gerard Piqué i Shakira. La presentadora barcelonina ha opinat sobre l’última provocació de l’exfutbolista del Barça, que va fer sonar una cançó de l’ex en la final de la Kings League. Se l’ha criticat molt per voler convidar el cantant que l’acompanya a Copa Vacía, l’últim single que ha tret. A més a més, en la festa posterior va perdre els papers i va increpar tots aquells que parlaven de Shakira: “M’és igual. Jo també soc campió del món i vosaltres no sou ningú. Feu alguna cosa amb les vostres vides, sigueu campions d’alguna cosa“.

Sorprenentment, la presentadora s’ha posicionat a favor d’ell: “Jo ho entenc. Estàs de festa amb els teus amics i comencen a corejar el nom de la teva ex… doncs ha de fer enfadar una mica. Darrere del personatge públic també està la persona i entenc que pugui tenir una sortida de to així”, diu tot fent referència a la mala imatge que va oferir Piqué quan va parlar malament a aquells que repetien el nom de Shakira.

“Des d’aquí parlem molt de la gestió emocional, que no hauríem d’esclatar i altres. Ara bé, jo també acabo esclatant aviat i sé que en un moment determinat puc ficar la pota d’aquesta manera també. Si una persona és més callada, doncs té unes capacitats diferents per afrontar una situació com aquesta. En canvi, si no ho és… Uns tenen la gestió emocional més avançada i els altres hem de treballar-la més. Em poso en el seu lloc i entenc la seva reacció“.

Sandra Barneda es posiciona a favor de Gerard Piqué | Telecinco

Des d’un altre programa de Telecinco també s’ha aplaudit la decisió de Gerard Piqué de fer sonar en directe la cançó de Shakira. Creuen que és una bona estratègia de màrqueting perquè ha aconseguit que tothom parli d’aquell partit: “Aquesta és una manera de dir-li a la seva ex que segueixi amb la seva vida, que ell passa d’ella”, ha dit un dels col·laboradors.

Gerard Piqué provoca Shakira en fer sonar una cançó seva

Sandra Barneda es refereix a l’escena que va viure’s en plena final de la Kings and Queens League, quan Gerard Piqué va convidar Manuel Turizo perquè interpretés la cançó que acaba d’estrenar amb Shakira. Per raons òbvies, la seva ex no estava convidada i va sentir-se la seva veu en off. L’escena va ser molt curiosa, tenint en compte que des del públic es va corejar el nom de la cantant colombiana en un esdeveniment organitzat pel seu ex.

Manuel Turizo cantando "Copa Vacía" de Shakira en el evento de la kings league de Piqué. El ex siempre la tendrá presente y se agarrara de ella. pic.twitter.com/D4Tdp9xDm1 — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) July 29, 2023

Por qué Piqué no ha cantado la de Copa Vacía?



Y Piqué?



Todos somos Javi Buyer#KingsQueensFinals pic.twitter.com/oLnnspaiiN — E💛🇮🇹 (@EsthellaJS) July 29, 2023

Una nova escena que demostra que la guerra entre Shakira i Gerard Piqué encara és lluny d’acabar.