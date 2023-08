Nou atac a l’escola catalana: el TSJC obliga un centre de Girona a fer més castellà

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) manté la seva ofensiva contra l’escola catalana i ha obligat un centre de Girona a fer més castellà. Una família de l’escola, de la qual no ha transcendit el nom, havia reclamat mesures cautelars per obligar el centre a donar una assignatura més en castellà i el tribunal les ha acceptat, informa Europa Press. En l’auto, que porta data del 19 de juliol, el TSJC dona marge a l’escola fins al 5 de setembre perquè “adopti les disposicions pedagògiques oportunes” per implantar els canvis i comunicar-los al tribunal. El Departament d’Educació ja ha anunciat que recorrerà les cautelars.

Fa un parell de setmanes el TSJC va avisar la Generalitat que l’única manera que hi ha d’aplicar íntegrament la immersió lingüística a Catalunya és que hi hagi una doble línia, una en català i una altra en castellà. Així ho va defensar en les polèmiques sentències publicades just abans de les eleccions espanyoles en les quals obligava tres escoles més a fer un 25% de castellà a les aules on una família ho havia reclamat. El TSJC considera “insuficient” la presència del castellà i obliguen els centres a fer una assignatura troncal addicional en aquesta llengua.

Alumnes de l’escola Turó del Drac accedint al centre el primer dia de curs | ACN

En el nou escrit, el tribunal considera “inconstitucional” el decret i la llei aprovats el juny del 2022 per acabar amb la ingerència judicial a l’escola catalana. Els magistrats assenyalen que mentre l’alumne en qüestió “romangui escolaritzat en el sistema educatiu català, rebi de manera efectiva en castellà, a part de l’assignatura o matèria corresponent a l’aprenentatge d’aquesta llengua, una o unes matèries o assignatures o matèries addicionals que, per la seva importància en el conjunt del currículum i la seva càrrega lectiva, puguin ser considerades com a principals”. D’aquesta manera, el tribunal evita parlar de percentatges per continuar imposant el seu criteri al sistema educatiu de Catalunya.

Doble línia o no hi haurà immersió

En els autos anteriors, el TSJC adverteix la Generalitat que la immersió “podria tenir viabilitat en un ensenyament gratuït binari o d’opció lingüística, però presenta uns límits en un model únic integral d’ensenyament gratuït per a tots els alumnes, com és el sistema educatiu de Catalunya”. Els magistrats insten Educació a “respectar la cooficialitat de les llengües i el dret dels alumnes a rebre un mínim d’ensenyament en castellà”. El tribunal també va introduir un nou matís important respecte a les “situacions de mobilitat d’alumnes que només estan transitòriament en el sistema educatiu català, i per això no poden crear-se etapes educatives d’immersió que puguin perjudicar aquests alumnes”. Respecte a la qüestió dels percentatges, el TSJC recorda que fer una assignatura més en castellà es pot fer “prescindint de qualsevol mena de paràmetre numèric, proporció o percentatge a l’ensenyament i l’ús de les llengües”.