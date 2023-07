La CUP demana al Govern “un pas endavant” per reaccionar al 25% de castellà

Les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fan definitiva l’obligatorietat del 25% de castellà a les escoles catalanes continuen provocant reaccions. L’última formació a pronunciar-se ha estat la CUP, que ha demanat al Govern “un pas endavant” per reaccionar a la decisió del TSJC. El tribunal ha fet pública la decisió d’estimar parcialment tres recursos de particulars aquest dimecres al matí per tal que els centres educatius tinguin “una àrea, una matèria o una assignatura troncal en castellà” a banda de l’assignatura de castellà.

En un comunicat, la formació anticapitalista ha reclamat a l’executiu català una reacció que “garanteixi la immersió i tregui la pressió a les escoles”. També li han demanat “abandonar la política de conflicte amb el professorat” en la que la formació creu que està “atrinxerada” la conselleria d’Educació. La CUP també ha demanat als partits catalans “tornar al consens de la immersió” i “escoltar la comunitat educativa”. Per fer-ho, consideren que cal un canvi clar en l’estratègia de defensa del català, així com que el Parlament no legisli segons les sentències dels tribunals.

El candidat de la CUP per Barcelona, Albert Botran, atén els mitjans de comunicació a l’inici de la campanya del 23-J, acompanyat d’altres membres de la formació / ACN

El Govern presentarà un recurs al Tribunal Suprem

La consellera d’Educació, per la seva banda, ja ha anunciat que el Govern recorrerà contra la decisió del TSJC al Tribunal Suprem i que a partir de dilluns elaboraran un nou decret que doni protecció jurídica als centres i estableixi com s’han de dissenyar els projectes lingüístics. La consellera Anna Simó ha titllat de “vergonyós” el fet d’assabentar-se de la decisió del TSJC a través dels mitjans de comunicació i abans que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre la llei del català aprovada d’urgència el curs passat.