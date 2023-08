Reaparició sorpresa i preocupant de Jorge Javier: “Viatge emocional intens”

Jorge Javier Vázquez ha reaparegut a través de les xarxes socials amb un missatge una mica estrany. El presentador de Telecinco va demanar la baixa mèdica el passat mes de maig en considerar que necessitava aturar-se i centrar-se en la seva recuperació mental. Totalment saturat, no s’havia sabut res d’ell en aquestes darreres setmanes més enllà que l’havien vist de viatge amb l’ex. Doncs bé, finalment ha decidit trencar el seu silenci i ha reconegut que ha estat uns dies a Argentina.

El de Badalona ha viatjat fins a Buenos Aires per assistir a tres actuacions de l’actriu i cantant Nacha Guevara, una de les seves ídoles. Jorge Javier ha compartit una fotografia amb ella i un fragment del monòleg final que fa en la seva obra en què agraeix als seus fans haver-la acompanyat: “Vull dir-los que tot el que sé ho he après de vostès i que tot el que faig no té sentit si no estan vostès. Sé que heu ajuntat monedes per a veure’m i que heu travessat fronteres per sentir-me, sé que heu estat perseguits per seguir-me. Quan al final de l’avinguda travessi el pont i faci el recompte de tot, confirmaré que vostès van ser l’amor més permanent de la meva vida”.

Jorge Javier reconeix haver-se emocionat molt en aquest primer escrit després de setmanes de silenci: “Vaig anar a veure-la actuar tres dies seguits i, tots tres, vaig acabar plorant a llàgrima viva quan sentia el monòleg final. Diumenge, quan sopàvem, em va dir una cosa preciosa, que mai no oblidaria com la mirava des de la platea. Com si fos un adolescent de 17 anys. Quan va pronunciar allò de sé que han travessat fronteres per sentir-me es va dirigir a mi i no va poder detenir-se molt en les paraules perquè també estava molt emocionada”.

Jorge Javier Vázquez diu que està plorant molt últimament

El presentador diu clarament que ha anat fins a Buenos Aires per ella: “El poder terapèutic del teatre en tota la seva esplendor. Gairebé 10 anys que no ens vèiem. Vaig venir per veure-la i per agrair-li tot el que m’ensenya des de la distància a través de les seves xerrades i de les seves entrevistes”.

“Està sent un viatge emocional molt intens que em té amb la llàgrima a flor de pell en tot moment. Penso molt en vosaltres, en tots aquells que dediqueu un instant de la vostra vida per escriure’m i dedicar-me paraules plenes d’estima i d’alè. Gràcies sempre. No sabeu com em protegeixen l’ànima. Us desitjo un mes d’agost inoblidable. Fins sempre”, escriu en un missatge que fa pensar que tornarà a desaparèixer, com a mínim, fins després de l’estiu.

Jorge Javier Vázquez preocupa els seguidors | Instagram

Sembla confirmat que Telecinco li hauria encarregat posar-se al capdavant d’un programa nou que farà la competència a El Hormiguero i que s’anomenarà Cuentos chinos. Ell no s’ha pronunciat al respecte, però la productora confia que els ajudi a retallar distància amb l’exitós espai de Pablo Motos a partir de la pròxima temporada.