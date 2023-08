Reaparición preocupante de Jorge Javier: «Viaje emocional intenso»

Jorge Javier Vázquez ha reaparecido a través de las redes sociales con un mensaje un poco extraño. El presentador de Telecinco pidió la baja médica el pasado mes de mayo al considerar que necesitaba parar y centrarse en su recuperación mental. Totalmente saturado, no se había sabido nada de él en estas últimas semanas más allá que le habían visto de viaje con su ex. Pues bien, finalmente ha decidido romper su silencio y ha reconocido que ha estado unos días en Argentina.

El de Badalona ha viajado hasta Buenos Aires para asistir a tres actuaciones de la actriz y cantante Nacha Guevara, una de sus ídolos. Jorge Javier ha compartido una fotografía con ella y un fragmento del monólogo final que hace en su obra en el que agradece a sus fans haberla acompañado: «Quiero decirlos que todo lo que sé lo he aprendido de ustedes y que todo lo que hago no tiene sentido si no están ustedes. Sé que habéis juntado monedas para verme y que habéis atravesado fronteras para escucharme, sé que habéis sido perseguidos para seguirme. Cuando al final de la avenida atraviese el puente y haga el recuento de todo, confirmaré que ustedes fueron el amor más permanente de mi vida»

Jorge Javier reconoce haberse emocionado mucho en este primer escrito después de semanas de silencio: «Fui a verla actuar tres días seguidos y, los tres, acabé llorando a moco tendido cuando escuchaba el monólogo final. El domingo, cuando cenábamos, me dijo una cosa preciosa, que nunca olvidaría cómo la miraba desde la platea. Como si fuera un adolescente de 17 años. Cuando pronunció aquello de sé que han atravesado fronteras para escucharme se dirigió a mí y no pudo detenerse mucho en las palabras porque también estaba muy emocionada».

Jorge Javier Vázquez dice que está llorando mucho últimamente

El presentador dice claramente que ha ido hasta Buenos Aires por ella: «El poder terapéutico del teatro en todo su esplendor. Casi 10 años que no nos veíamos. Vine para verla y para agradecerle todo lo que me enseña desde la distancia a través de sus charlas y de sus entrevistas».

«Está siendo un viaje emocional muy intenso que me tiene con la lágrima a flor de piel en todo momento. Pienso mucho en vosotros, en todos aquellos que dedicáis un instante de vuestra vida para escribirme y dedicarme palabras llenas de cariño y de aliento. Gracias siempre. No sabéis cómo me arropan el alma. Os deseo un mes de agosto inolvidable. Hasta siempre», escribe en un mensaje que hace pensar que volverá a desaparecer, como mínimo, hasta después del verano.

Jorge Javier Vázquez preocupa a los seguidores | Instagram