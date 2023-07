Jorge Javier reapareix després de la baixa en una platja paradisíaca

Jorge Javier Vázquez ha estat desaparegut des del 17 de maig, moment en què va decidir agafar la baixa mèdica. Des de llavors els paparazzi només l’han vist a les portes de l’hospital, un centre al qual ha acudit diverses vegades per sotmetre’s a unes quantes proves. El presentador no va poder estar present en el comiat de Sálvame i tots els fans del programa del cor el van trobar a faltar. Han anunciat que avui tampoc no estarà en el darrer Deluxe i és per això que molts periodistes han començat a investigar on és i què està fent.

Doncs bé, la revista Semana ho ha esbrinat. I sembla que no està a casa trist o malalt, sinó tot el contrari. Diverses fonts el situen a Creta, on hauria viatjat amb el seu ex Paco. Els han vist junts en aquesta illa paradisíaca, on haurien passat uns dies de desconnexió. No ha publicat res en el seu perfil d’Instagram, però ja és habitual que comparteixi les fotos dels seus viatges un cop ha tornat a Madrid. També seria estrany que comencés a mostrar com de bé s’ho està passant mentre els seguidors estan preocupats per ell…

Jorge Javier Vázquez, vist de vacances poc després d’anunciar la baixa mèdica

“A vegades s’ha de parar. El cos i la ment t’envien senyals i al llarg de la meva vida no els he fet gaire cas, fins avui. Necessito parar per cuidar-me i per preguntar-me què vull”, ha escrit. Mediaset, per la seva banda, explicava la seva absència d’aquesta manera: “Jorge Javier Vázquez estarà de baixa de manera temporal per prescripció mèdica”. Si realment està malalt, com és que ha marxat de vacances? Podria justificar-ho dient que el seu mal moment té a veure amb una saturació mental i que necessitava pau i tranquil·litat.

Jorge Javier continua malalt | Europa Press

La revista també ha parlat amb gent pròxima al presentador, els qui expliquen com el veuen: “Està fent el seu trajecte, està bé i es pot parlar amb ell. Et dona explicacions de les seves coses, però crec que necessita el seu procés. Han passat moltes coses en els darrers mesos. El final de Sálvame va ser un cop per a tots i també per a ell”, ha dit David Valldeperas, l’exdirector de Sálvame.