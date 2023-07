Jorge Javier reaparece después de la baja en una playa paradisíaca

Jorge Javier Vázquez ha estado desaparecido desde el 17 de mayo, momento en el que decidió coger la baja médica. Desde entonces los paparazzi solo lo han visto en las puertas del hospital, un centro al que ha acudido varias veces para someterse a unas cuántas pruebas. El presentador no pudo estar presente en la despedida de Sálvame y todos los fans del programa del corazón le echaron de menos. Han anunciado que hoy tampoco estará en el último Deluxe y es por eso que muchos periodistas han empezado a investigar dónde está y qué está haciendo.

Pues bien, la revista Semana lo ha averiguado. Y parece que no está en casa triste o enfermo, sino todo lo contrario. Varias fuentes lo sitúan en Creta, donde habría viajado con su ex Paco. Los han visto juntos en esta isla paradisíaca, donde habrían pasado unos días de desconexión. No ha publicado nada en su perfil de Instagram, pero ya es habitual que comparta las fotos de sus viajes una vez ha vuelto a Madrid. También sería extraño que empezara a mostrar lo bien que se lo está pasando mientras los seguidores están preocupados por él…

Jorge Javier Vázquez, visto de vacaciones al poco de anunciar la baja médica

«A veces se tiene que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida no les he hecho mucho caso, hasta hoy. Necesito parar para cuidarme y para preguntarme qué quiero», ha escrito. Mediaset, por su parte, explicaba su ausencia de este modo: «Jorge Javier Vázquez estará de baja de manera temporal por prescripción médica». Si realmente está enfermo, ¿cómo es que se ha ido de vacaciones? Podría justificarlo diciendo que su mal momento tiene que ver con una saturación mental y que necesitaba paz y tranquilidad.

Jorge Javier continúa enfermo | Europa Press