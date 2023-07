Tragèdia a l’Ametlla: una nena de dos anys mor ofegada en una piscina

Una nena de dos anys ha mort ofegada en una piscina a l’Ametlla de Mar, segons ha avançat la Cala Ràdio i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies (ACN). La tragèdia ha tingut lloc en la piscina d’un pis turístic de l’avinguda Calaforn de la urbanització Tres Cales. Els serveis d’emergència han rebut un avís aquest dimarts al vespre. La nena passava uns dies de vacances amb els seus pares i germans, una família d’origen alemany i rus.

Segons va explicar la família als efectius del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) que es van traslladar fins a la urbanització, en un moment de descuit, la nena va caure a la piscina i es va ofegar. Va ser la seva germana qui va alertar els pares en veure el cos de la nena al fons de la piscina. Els sanitaris del SEM van intentar reanimar la menor, però no van poder salvar-li la vida. També es va activar un equip de psicòlegs per atendre la família i l’Ajuntament de l’Ametlla s’ha posat a la seva disposició per ajudar-los en tot el que calgui.

El dispositiu va comptar amb diverses patrulles de la policia local, dels Mossos d’Esquadra, personal mèdic i un helicòpter medicalitzat.

Diverses persones prenen el sol a la platja en ple pic de calor / Europa Press

Salut reclama precaució aquest estiu

L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha fet una crida a la ciutadania perquè extremi les precaucions a la platja i les piscines per l’elevat nombre d’ofegaments d’aquest estiu. Des de començament d’any, 30 persones han mort ofegades a l’aigua, de les quals 19 han perdut la vida durant els mesos de juny i juliol, segons dades de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 111 persones per ofegament, la major part de les quals van poder ser reanimades. Un terç dels atesos han estat menors. Entre el 2019 i el 2022, a Catalunya s’han registrat 261 morts per ofegaments no intencionals, xifra que dona una mitjana de 65 morts anuals.