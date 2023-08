Yolanda Díaz reivindica el paper d’Asens en les negociacions amb Junts

L’actual vicepresidenta segona en funcions del govern espanyol, líder i presidenciable de Sumar, Yolanda Díaz, ha volgut reivindicar aquest dimecres el paper de Jaume Asens, dirigent d’En Comú Podem, dins les negociacions amb Junts per a desencallar i aconseguir una investidura de Pedro Sánchez. Díaz considera que Asens té un paper molt “important” en aquest entramat de converses: “Aquí ho és i ho sap molt bé el Partit Socialista, igual que ho sap, jo crec que ja, tota Espanya”, ha assegurat en unes declaracions a TVE.

La líder de la plataforma de partits creada per a aquestes passades eleccions del 23 de juliol ha volgut deixar clar que respecta la posició dels socialistes d’encarar des de la seva visió les negociacions amb els diferents partits, però reivindica que des de Sumar, i ella personalment, ja s’han posat en marxa per tirar endavant aquestes negociacions. De fet, Díaz assegura que Asens ja està implicat en mantenir “converses discretes” amb Junts, una de les forces clau per decantar una investidura. “A vegades les persones en política són importants i el senyor Asens aquí ho és i ho sap molt bé el Partit Socialista. Per tant, discreció, que cada formació política faci el seu treball i des de Sumar ja estem fent el nostre”, defensa Díaz després que la ministra d’Hisenda en funcions i ‘número dos’ del PSOE, María Jesús Montero, asseguren que els socialistes tenen la “responsabilitat” de liderar les negociacions.

La candidata de Sumar a la presidència del govern espanyol, Yolanda Díaz, intervé al míting central de Sumar-En Comú Podem / Mireia Comas

Moure fitxa

Mentre la líder de Sumar insisteix en la importància d’Asens en les negociacions, aquest mateix dimecres al matí la secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha tornat a pressionar Pedro Sánchez perquè es posi les piles i comenci a “escoltar i moure fitxa” per atendre les reivindicacions de l’independentisme després de les eleccions espanyoles. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Rovira ha advertit al PSOE que s’equivocarà si dona per fet que només haurà de negociar amb Junts per assegurar-se la investidura. “Ningú pot donar per descomptats els vots d’ERC”, ha dit, refermant la importància dels vots dels republicans ara que parteixen amb un front d’unitat independentista a Madrid.