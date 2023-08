Aragonès insta Sánchez a moure fitxa i posar el referèndum sobre la taula

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat a Pedro Sánchez que mogui fitxa i ofereixi una “resolució” del conflicte polític perquè els catalans es pronunciïn sobre “la independència de Catalunya” en un referèndum, així com acabar amb la repressió i complir amb els compromisos establerts, acabar amb el dèficit fiscal i el dèficit en infraestructures. “Els qui vulguin governar a l’Estat hauran de complir amb Catalunya”, ha avisat.

Aragonès ha defensat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts que “ja els vam fer moure i ara s’han de tornar a moure de nou. S’ha avançat, és evident, hi ha hagut passos endavant, però encara insuficient per aconseguir una solució política”. I per fer-ho, ha demanat a Sánchez “valentia” per donar un “nou impuls” a la negociació “sense por” al que puguin dir PP i Vox. “Aquells que vulguin la investidura s’hauran de moure i atendre l’agenda catalana”, ha sentenciat.

El president ha constatat que qualsevol tema del qual es parli ara mateix sobre les negociacions forma part de “l’especulació” perquè Sánchez no s’ha mogut. Així, el president creu que totes aquelles propostes entorn de reformes de finançament, el FLA, o altres idees que sorgeixi durant l’agost, no són prou concretes per poder-les avaluar. “La negociació no ha començat”, ha sentenciat.

El cap del Govern ha repassat els principals eixos de la primera meitat de la legislatura, i ha destacat que s’ha aconseguit “fer moure” Sánchez, tot i que ha reconegut que no és suficient. I que si en un principi el president espanyol defensava el compliment íntegre de les sentències del referèndum, després va acceptar aplicar indults i derogar la sedició. És per això que el president de la Generalitat ha demanat a l’independentisme un esforç per no malbaratat els 14 diputats independentistes aconseguits al Congrés i que, segons ell, han de servir per “donar un nou impuls perquè Catalunya voti i s’acabi la repressió”. “Des de Catalunya haurem d’actuar en defensa del país sent conscients que tots els vots són imprescindibles i conscients de l’oportunitat que tenim per aconseguir millores”, ha remarcat.

El president Puigdemont a l’acte del Consell per la República a Canet de Rosselló | ACN (Ariadna Reche)

Pere Aragonès ha evitat confirmar si ha tingut alguna mena de contacte amb el president a l’exili, Carles Puigdemont després de les eleccions generals, i s’ha limitat a dir que els contactes són habituals abans i després de les eleccions i, en referència tant del PSOE i Junts, com d’altres espais; ha remarcat que “estic en contacte amb moltíssima gent, amb qui cal estar en contacte”. Tanmateix, ha insistit que les negociacions encara han d’avançar molt, però que ell primer pas li correspon a qui vol ser president del govern espanyol.

Convençut d’acabar la legislatura

Pere Aragonès veu possible acabar els dos anys de legislatura amb el suport dels 33 diputats d’Esquerra i assolint “acords transversals” per tirar endavant els projectes del Govern perquè l’important és “pensar en la gent i que la ciutadania de Catalunya visqui millor”. En aquest sentit, ha assegurat que “treballarem fins al final de la legislatura”. A més, Pere Aragonès no ha volgut especular sobre la possibilitat que Junts per Catalunya, amb qui ERC vol negociar una estratègia unitària a Madrid, torni a entrar al Govern i s’ha limitat a dir que “aquest Govern és el Govern que té per endavant la resta de feina a fer fins a final de legislatura, el febrer del 2026”.