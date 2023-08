Moment incòmode: la frase que fa pujar els colors a un nuvi abans de casar-se

La tradició catòlica és molt clara: abans del matrimoni no es pot tenir sexe. Tot i que la majoria de persones, tot i que siguin creients, ja no compleixen aquest costum, hi ha alguns joves que la mantenen. És el cas d’una parella dels Estats Units que s’ha fet viral a les xarxes socials precisament en el dia de la seva boda per un comentari desafortunat que no podran oblidar. I és que en plena cerimònia, la núvia va dir una frase al seu marit que es va colar pel micròfon del seu vestit i que van acabar sentint tots els convidats al casament. L’escena és la següent: justament quan estan a punt de convertir-se en marit i muller, en un moment teòricament emocionant, una desafortunada frase d’ella fa passar molta vergonya al nuvi. La pregunta íntima en qüestió, que teòricament només havia de sentir ell en un context de complicitat de parella, va ser: “Què, emocionat perquè perdràs la virginitat aquesta nit?”.

“Això quedarà per sempre al nostre vídeo de boda”

De seguida tots dos es van adonar que la frase s’havia colat al micròfon i tothom l’havia sentit. “Tinc un micròfon”, li va dir el nuvi a la seva dona. Després, entre gestos d’incomoditat, es va posar vermell i va riure de l’ocurrència de la seva dona, que li deia que “era broma”. També van comentar entre riures incòmodes “això és una cosa que quedarà per sempre al nostre vídeo de boda”. El vídeo en qüestió s’ha fet viral mundialment a les xarxes socials. Els espectadors d’aquest clip viral recordaran sempre que s’ha d’anar amb compte amb els micròfons amagats quan es fan comentaris íntims, perquè poden jugar males passades com li ha passat a aquesta parella nord-americana.