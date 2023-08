Tierra trágame: la frase que avergüenza a un novio antes de casarse

La tradición católica es muy clara: antes del matrimonio no se puede tener sexo. A pesar de que la mayoría de personas, aunque sean creyentes, ya no cumplen esta costumbre, hay algunos jóvenes que la mantienen. Es el caso de una pareja de Estados Unidos que se ha hecho viral en las redes sociales precisamente el día de su boda por un comentario desafortunado que no podrán olvidar. Y es que en plena ceremonia, la novia dijo una frase a su marido que se coló por el micrófono de su traje y que acabaron oyendo todos los invitados al casamiento. La escena es la siguiente: justamente cuando están a punto de convertirse en marido y mujer, en un momento teóricamente emocionante, una desafortunada frase de ella hace pasar mucha vergüenza al novio. La pregunta íntima en cuestión, que teóricamente solo tenía que oir él en un contexto de complicidad de pareja, fue: «¿Qué, emocionado porque perderás la virginidad esta noche?».





«Esto quedará para siempre en nuestro video de boda»

Enseguida los dos se dieron cuenta de que la frase se había colado al micrófono y todo el mundo lo había sentido. «Tengo un micrófono», le dijo el novio a su mujer. Después, entre gestos de incomodidad, se puso rojo y rio de la ocurrencia de su mujer, que le decía que «era broma». También comentaron entre risas incómodas «esto es una cosa que quedará por siempre jamás a nuestro video de boda». El video en cuestión se ha hecho viral mundialmente en las redes sociales. Los espectadores de este clip viral recordarán siempre que se tiene que tener cuidado con los micrófonos escondidos cuando se hacen comentarios íntimos, porque pueden jugar malos pases como le ha pasado a esta pareja norteamericana.