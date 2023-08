Aragonés insta a Sánchez a mover ficha y poner el referéndum sobre la mesa

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamado a Pedro Sánchez que mueva ficha y ofrezca una «resolución» del conflicto político porque los catalanes se pronuncien sobre “la independencia de Cataluña” en un referéndum, así como acabar con la represión y cumplir con los compromisos establecidos, acabar con el déficit fiscal y el déficit en infraestructuras. «Quienes quieran gobernar en el Estado tendrán que cumplir con Cataluña», ha avisado.

Aragonés ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de este martes que «ya los hicimos mover y ahora se tienen que volver a mover de nuevo. Se ha avanzado, es evidente, ha habido pasos adelante, pero todavía insuficiente para conseguir una solución política». Y para hacerlo, ha pedido a Sánchez «valentía» para dar un «nuevo impulso» a la negociación «sin miedo» al que puedan decir PP y Vox. «Aquellos que quieran la investidura se tendrán que mover y atender la agenda catalana», ha sentenciado.

El presidente ha constatado que cualquier tema del cual se hable ahora mismo sobre las negociaciones forma parte de «la especulación» porque Sánchez no se ha movido. Así, el presidente cree que todas aquellas propuestas en torno a reformas de financiación, el FLA, u otras ideas que surja durante agosto, no son bastante concretas para poderlas evaluar. «La negociación no ha empezado», ha sentenciado.

El jefe del gobierno catalán ha repasado los principales esos de la primera mitad de la legislatura, y ha destacado que se ha conseguido «hacer mover» Sánchez, a pesar de que ha reconocido que no es suficiente. Y que si en un principio el presidente español defendía el cumplimiento íntegro de las sentencias del referéndum, después aceptó aplicar indultos y derogar la sedición. Es por eso que el presidente de la Generalitat ha pedido al independentismo un esfuerzo por no derrochado los 14 diputados independentistas conseguidos en el Congreso y que, según él, tienen que servir para «dar un nuevo impulso porque Cataluña vote y se acabe la represión». «Desde Cataluña tendremos que actuar en defensa del país, siendo conscientes que todos los votos son imprescindibles y conscientes de la oportunidad que tenemos para conseguir mejoras», ha remarcado.

El presidente Puigdemont al acto del Consejo por la República a Canet de Rosselló | ACN (Ariadna Reche)

Pere Aragonès ha evitado confirmar si ha tenido algún tipo de contacto con el presidente al exilio, Carles Puigdemont, después de las elecciones generales, y se ha limitado a decir que los contactos son habituales antes y después de las elecciones y, en referencia, tanto del PSOE y Junts, como otros espacios; ha remarcado que “estoy en contacto con muchísima gente, con quien se debe estar en contacto”. Aun así, ha insistido que las negociaciones todavía tienen que avanzar mucho, pero que el primer paso le corresponde a quién quiere ser presidente del gobierno español.

Convencido de acabar la legislatura

Pere Aragonès voz posible acabar los dos años de legislatura con el apoyo de los 33 diputados de Esquerra y logrando «acuerdos transversales» para salir adelante los proyectos del gobierno catalán porque el importante es «pensar en la gente y que la ciudadanía de Cataluña viva mejor». En este sentido, ha asegurado que «trabajaremos hasta el final de la legislatura». Además, Pere Aragonès no ha querido especular sobre la posibilidad que Junts per Catalunya, con quién ERC quiere negociar una estrategia unitaria a Madrid, vuelva a entrar en el Ejecutivo y se ha limitado a decir que «este gobierno es el gobierno que tiene por adelantado el resto de trabajo a hacer hasta final de legislatura, el febrero del 2026».