Sumar proposa reformar el reglament per permetre parlar en català al Congrés

La vicepresidenta segona en funcions del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha proposat reformar el reglament del Congrés perquè s’hi pugui parlar en català, basc i gallec. En una entrevista a TVE, Díaz considera que aquest moviment, que ja es va intentar en la passada legislatura, però va fracassar després d’una pinça de PSOE i PP, seria part de les negociacions per pactar la Mesa del Congrés i facilitar les converses de cara a una investidura de Pedro Sánchez.

A Sumar estan convençuts que la proposta té “encaix constitucional” i que traslladaran la proposta al PSOE per “millorar i modernitzar” el reglament, una reforma que, a parer seu, s’hauria d’haver produït “fa temps”. Fa un any el PSOE, el PP, Vox i Ciutadans van rebutjar tramitar una reforma del reglament perquè les llengües cooficials es poguessin utilitzar al ple, a les comissions i també en el registre d’iniciatives.

Pedro Sánchez, Raquel Sánchez i Yolanda Díaz al Congrés dels Diputats / Europa Press

Un gest a l’Espanya plurinacional

Díaz ha explicat que seria una reforma important per mostrar que Espanya és un “país de països”, “divers” i “plural” i seria un reconeixement a les “diferents identitats” que hi ha a l’estat. Sumar recupera així la proposta que ja va fer fa un parell de mesos per reformar l’article 6 del reglament, que defineix els drets dels diputats, per incorporar un nou punt per “garantir” que els diputats puguin “expressar-se també en els idiomes oficials de les seves comunitats autònomes d’origen”, han afegit fonts de la formació consultades per Europa Press. La reforma implicaria també la creació d’un servei de traducció simultània.

L’únic precedent és el Senat, on està permès l’ús del català, el basc i el gallec de manera parcial. El reglament ho limita a la presentació d’escrits, a la Comissió General de les comunitats autònomes i al debat de mocions. “La nova legislatura ha de començar a caminar garantint que les llengües oficials puguin usar-se també al Congrés, protegint i donant visibilitat a la pluralitat lingüística del nostre país”, expliquen des de Sumar.