Junts perfila un trident negociador de pes per pilotar les converses amb Sánchez

Junts per Catalunya es va afanyar a fixar l’amnistia i el referèndum com a condicions “sine qua non” per negociar amb el PSOE una possible investidura de Pedro Sánchez, que necessita els vots favorables dels set diputats independentistes si vol seguir a la Moncloa. A diferència d’Esquerra Republicana, la formació de Laura Borràs i Jordi Turull encara no ha designat oficialment cap representant per comandar la negociació perquè no necessiten “gesticular” i perquè Junts espera que els socialistes moguin fitxa primer. Tot i això, ja han començat a circular alguns noms de pes que podrien portar el timó d’aquesta negociació, on Waterloo tindrà un pes específic.

Aquest equip negociador, segons algunes fonts consultades per El Món, estaria format pel president a l’exili, Carles Puigdemont, el secretari general del partit, Jordi Turull, i la líder de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. També hi hauria una persona que faria de pont amb ERC i s’encarregaria d’intentar consensuar una estratègia conjunta amb els republicans. Aquesta figura recauria en el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, que, a més, és un home de la confiança de Carles Puigdemont.

Tanmateix, fonts oficials del partit ni confirmen ni desmenteixen aquests noms perquè “no estem en aquest escenari” i tampoc concreten si l’executiva nacional haurà d’avalar els noms de l’equip negociador. Tot i que “circulen molts noms”, admeten les mateixes fonts; expliquen que ara per ara el partit es vol centrar en les dues condicions que ha fixat el partit per permetre la investidura de Pedro Sánchez i que el portaveu de Junts, Josep Rius, va traslladar la setmana passada. “Junts no investirà Pedro Sánchez a canvi de res i negociarem d’acord amb aquests dos grans eixos”, va remarcar després de la darrera executiva abans de les vacances.

Despleguen una estelada darrera de Míriam Nogueras i Antoni Castellà / Mireia Comas

Puigdemont rebutja una solució personal

La formació i el mateix Carles Puigdemont han rebutjat de totes totes que una solució personal per a l’expresident pugui ser moneda de canvi perquè el PSOE i Sumar s’assegurin una majoria absoluta tant per la investidura com per afrontar amb garanties la legislatura. Així Josep Rius ja va deixar clar que “el president no ha anat a l’exili per buscar una solució personal, vol una solució col·lectiva” al conflicte polític. D’altra banda, Puigdemont ha reiterat que la pressió a Junts no servirà de res i que si hi ha repetició electoral no serà culpa de la formació independentista. De fet, la formació creu que pot sortir reforçada si hi ha noves eleccions perquè no s’hauran mogut un mil·límetre de les seves exigències.

Les diferències amb ERC dificulten un front comú

Esquerra ja ha designat el seu equip negociador, amb Teresa Jordà de portaveu i gran part de la direcció perfilant l’estratègia a seguir. La pressió a Junts perquè rebaixi les seves pretensions i accepti un preu realista per pactar la investidura de Pedro Sánchez no s’ha fet esperar. Els republicans, que han tret pit dels indults durant la campanya, proposen ara tres qüestions clau: mantenir la taula de diàleg per continuar avançant cap al referèndum i l’amnistia, el traspàs de Rodalies i un nou model de finançament que acabi amb el dèficit fiscal, i esperen que Junts rebaixi les seves pretensions. ERC, de fet, vol evitar l’escenari de noves eleccions després de la desfeta patida en les municipals, on van perdre més de 300.000 vots; i les generals, on es van deixar més de 400.000.

Teresa Jordà i Gabriel Rufián en un acte de campanya / ACN

Les converses van per llarg

Tot fa indicar que, com ja va subratllar ahir Pedro Sánchez, que les converses no s’obriran fins després de la constitució de les Corts espanyoles, fixada per al 17 d’agost; i Junts per Catalunya no té pressa perquè considera que la pilota està a la teulada dels socialistes i que són ells els que han de fer una proposta convincent si volen seguir a la Moncloa. Un cop constituïda la Mesa del Congrés, les formacions tindran cinc dies per constituir els grups parlamentaris i aquesta serà la primera prova de foc per veure com poden anar les negociacions entre PSOE i Junts. A hores d’ara, Esquerra i Junts no tenen garantit un grup propi i amb els resultats a la mà anirien directes a formar part del grup mixt. Tot i això, els socialistes podrien facilitar-ho, si retenen la Presidència de la cambra, buscant fórmules perquè les dues formacions independentistes puguin disposar de tots els drets que comporta tenir un grup propi.