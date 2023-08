El poble més petit de Catalunya és tan petit que el travesses en 10 minuts

El títol de poble més petit de Catalunya és d’aquelles curiositats que et fan sortir als mitjans i donen una mica de publicitat gratuïta a la localitat. Fa cinc anys, quan Gisclareny (Berguedà) va superar Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà) com a poble més petit del país, la notícia va córrer com la pólvora. Però en aquest cas tothom parla d’habitants, no de superfície.

El poble més petit de Catalunya en realitat és Puigdàlber (Alt Penedès), que fa només 0,4 kilòmetres quadrats i és tan petit que el travesses de punta a punta en només 10 minuts, segons Google Maps. De fet, podries encabir-lo 91 vegades a dins del terme municipal de Gisclareny i encara et sobraria prou espai per acomodar-hi els seus 28 habitants de manera més que confortable.

Puidàlber, un poble amb gairebé de tot

Tot i ser un poble diminut, Puigdàlber té molts dels serveis i equipaments que tenen poblacions molt més grans: llar d’infants, escola, camp de futbol, centre cívic i una sala polivalent. També té una església, un bar i dues cases rurals. Després de l’esclat de la pandèmia, la població resident ha incrementat i ja té 555 habitants empadronats.

L’alcalde de Puigdàlber, Miquel Vallès / Junts

Després de les eleccions municipals del 28-M, Puigdàlber va ser protagonista per un altre motiu: va ser el primer poble de Catalunya a investir el seu alcalde. Miquel Vallès, d’Impulsem Penedès, tenia un “viatge de conciliació familiar” el dia 17 de juny, que estava reservat per fer els plens d’investidura. Amb el reglament a la mà, Vallès va convocar el ple a les 00.05. Aquella nit va dormir com a alcalde i l’endemà va poder fer el viatge, tal com havia previst.

Aquests són els 10 pobles més petits de Catalunya per superfície