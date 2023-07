ERC pressiona Junts perquè accepti un preu realista per a investir Sánchez

ERC ha fet públic la seva proposta per negociar un front comú amb Junts. Els republicans, que no volen ni sentir a parlar d’una repetició electoral, pressionen el partit de Carles Puigdemont perquè accepti un preu realista per pactar la investidura de Pedro Sánchez. En un article al diari ARA signat per la plana major d’ERC i pels caps visibles del partit a Madrid, els republicans insisteixen a posar sobre la taula tres qüestions clau: mantenir la taula de diàleg per continuar avançant cap al referèndum i l’amnistia, el traspàs de Rodalies i un nou model de finançament que acabi amb el dèficit fiscal.

Els republicans són conscients que les promeses de Junts –referèndum o repetició electoral– han lligat de mans i peus el partit, però confien que amb el pas de les setmanes la formació rebaixarà les seves pretensions i acabarà acceptant una proposta “assumible” per al PSOE. Una altra cosa serà que els socialistes prefereixin tornar a les urnes, cosa que no es descarta si a Ferraz veuen una mínima oportunitat de millorar la seva posició. ERC, que ha enllaçat dues eleccions nefastes, opta per veure el got mig ple i apel·la Junts a unir esforços per treure un rèdit tangible de la situació. “Els catorze diputats independentistes catalans són necessaris per a la governabilitat de l’Estat, i és una bona notícia que així sigui”, diuen.

Aprofitar que el PSOE no té alternativa

“El PSOE no té cap altra majoria alternativa”, recorden des d’ERC. “Tenim una palanca de força que hem de saber aprofitar plegats, per avançar”. Els republicans consideren que el context actual dona una posició de força inigualable per a l’independentisme i aprofiten per reivindicar que els seus set diputats són igual de decisius que els de Junts. “Tots els vots de l’independentisme català són imprescindibles, i això ens obliga a sumar esforços per defensar Catalunya. El PSOE ha de ser conscient que si vol governar el seu país, haurà de respectar el nostre”.

Míriam Nogueras, Jordi Turull i Antoni Castellà en un acte de campanya / Arxiu

La enganyosa posició de privilegi en la qual s’ha situat Junts ha encès alguna alarma a la Moncloa, ja que temen que la resta de partits aprofitin l’avinentesa per apujar el preu dels seus vots. Els partits bascos, per exemple, volen més autogovern i un nou encaix territorial tant del País Basc com de Catalunya. El PNB i Bildu es jugaran l’hegemonia a Euskadi a les eleccions autonòmiques de l’any que ve i cap dels dos vol anar-hi com el partit que va deixar caure Pedro Sánchez, però tampoc com el partit que no va saber treure prou profit dels seus vots.

Defensa de la feina feta

ERC també aprofita l’article per defensar la feina feta en els últims quatre anys i per reivindicar els fruits de la taula de diàleg que ara esperen revifar amb l’entrada de Junts. “Amb la concreció pràctica del sit and talk que ens reclamava la societat catalana, el govern de l’Estat assumia que el conflicte polític havia de tenir solucions polítiques i democràtiques, no pas penals, i que calia establir les vies polítiques necessàries per donar la veu al poble de Catalunya”.

L’indult i la reforma del Codi Penal són els principals avenços de la taula diàleg, però ERC també reivindica avenços socials com la pujada del salari mínim i les pensions, la regulació dels lloguers o la millora dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBI com una manera d’eixamplar la base. “Només assolint unes cotes de justícia social superiors podrem bastir les majories necessàries per aconseguir el referèndum i guanyar-lo”.