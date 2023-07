Puigdemont avisa el PSOE que el “xantatge polític” no funcionarà amb Junts

Carles Puigdemont ha llançat un avís contundent al PSOE de cara a les negociacions per a una hipotètica investidura de Pedro Sánchez. “Qui cregui que exercint pressió o practicant directament el xantatge polític obtindrà algun benefici tàctic, es pot estalviar l’esforç”, ha dit el president català a l’exili en una piulada. El vot exterior ha fet canviar de mans un diputat del PSOE cap al PP i ara Sánchez no en té prou amb una abstenció de Junts, sinó que necessita un vot favorable.

Puigdemont ha recordat que en els més de cinc anys que fa que està a l’exili ha rebut amenaces “cada setmana” i ha estat objectiu de campanyes de difamació, crítiques a la seva família i filtracions policials. Davant d’aquesta situació, cap jutge ni cap “demòcrata espanyol” han fet res per defensar-lo. “Si es tracta d’aturar el feixisme, s’ha de fer sempre, no a la carta”, afegeix.

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López / Europa Press

Després de fer-se oficial el canvi d’escó, el PSOE s’ha afanyat a restar-li importància i ha assegurat que la disjuntiva per a Junts és la mateixa. “Independentment del vot CERA, la situació és la mateixa respecte a la investidura i les formacions polítiques –i especialment Junts– hauran de decidir si volen un govern progressista o un govern de la dreta amb la ultradreta que porti retrocés i confrontació”, ha dit el portaveu socialista al Congrés, Patxi López. “Això és el que en el fons està en joc. I després de les eleccions del 23-J, la majoria de la ciutadania va dir que no volia cap mena d’involució”.

Puigdemont, reticent amb l’estratègia de PP i PSOE

Puigdemont ha assegurat que encara han de passar unes quantes setmanes per saber quina serà l’estratègia de PSOE i PP –“el que ha perdut guanyant i el que ha guanyat perdent“-, que sempre tenen el recurs de fer un pacte d’estat per evitar que Vox o Sumar i els independentistes condicionin la Moncloa. El president català a l’exili ha recordat que en “en circumstàncies similars” els grans partits van “preferir” repetir eleccions.

L’eurodiputat ha assegurat que Junts ha de saber aprofitar la seva posició avantatjosa perquè “tenia la clau és circumstancial” i, per tant, no hi ha cap garantia que en el cas d’una repetició electoral la situació sigui la mateixa. “Un dia la tens i l’endemà no, i no ho podem perdre mai de vista. Això no ens pot fer caure ni en les presses davant la por de perdre-la, ni en la sobreactuació davant d’un poder que és inevitablement efímer”.