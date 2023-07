El PP arrabassa un escó al PSOE a Madrid i Sánchez necessitarà el ‘sí’ de Junts

El PP ha arrabassat un escó al PSOE gràcies al vot exterior de Madrid després d’un recompte tens, que no es va oficialitzar fins a última hora del divendres. L’escó que canvia de mans té una transcendència molt gran en els resultats del 23-J, ja que ara el bloc conservador passa a tenir 172 diputats, un més que el bloc progressista, i complica la investidura de Pedro Sánchez. El president espanyol ja no en té prou amb una abstenció de Junts, sinó que ara necessita un vot favorable dels de Puigdemont.

El vot exterior podia fer ballar fins a nou escons a tot l’estat espanyol, però n’hi havia dos que podien capgirar la situació i complicar encara més la negociació PSOE-Junts: un per Girona, que finalment ha quedat en mans de Junts; i un per Madrid, que ha anat a parar al PP. En la resta de circumscripcions no hi ha hagut variacions. El PSOE també optava a guanyar fins a tres escons arreu de l’estat, però finalment tot queda com estava excepte a Madrid.

El candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, introdueix el seu vot en una urna / Europa Press

Canvi de majories per la investidura

El PP passa a tenir 137 diputats, mentre que el PSOE baixa a 121. Així, la suma PP, Vox (33), UPN (1) i Coalició Canària (1) –tot i que el paper dels canaris és incert– arribaria fins als 172 diputats. Per la seva banda, el bloc de PSOE i Sumar (31), més ERC (7), Bildu (6), PNB (5) i BNG (1) es quedaria en 171. Si no hi hagués un canvi de bàndol de CC, que no acaba de veure clar pactar amb Vox, els set diputats de Junts poden tenir la clau. Sempre amb el benentès que Sánchez és capaç de convèncer els republicans, que consultaran amb la militància la decisió final sobre la investidura, i els nacionalistes bascos.

En aquest context, Sánchez necessitaria almenys el vot favorable de dos diputats de Junts, que fins ara ha descartat moure’s de la seva petició inicial de referèndum d’autodeterminació i amnistia com a contrapartida per a investir el president espanyol. El PSOE ha intentat rebaixar la importància del canvi en les majories i ha insistit que Junts ha de “decidir si uneix les seves forces a PP i Vox i obre la porta a un govern de la dreta amb la ultradreta o s’uneix a la resta de forces polítiques per evitar-ho, exactament igual que ahir”.

El PP intenta refer-se de la decepció del 23-J

El PP, per la seva banda, intenta refer-se després de la decepció que va suposar no arribar a la majoria absoluta el 23-J. Els populars, que només poden pactar amb Vox i els dos partits regionalistes de Navarra i les Illes Canàries, han tret pit pel fet que Alberto Núñez Feijóo ja compta amb 172 vots per a la seva investidura, mentre que Pedro Sánchez només en té 152 de garantits i per sumar-ne més que el líder popular necessita els d’ERC, BNG, PNB, EH Bildu i Junts, “sense excepció”. Fonts del partit insisteixen que Sánchez “ha perdut les eleccions” i l’acusen de voler “unir tots els partits nacionalistes i independentistes perquè l’ajudin a ser president tot i quedar a 16 escons de Feijóo i tenir 330.000 vots menys”.