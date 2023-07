Expectació pel vot exterior: nou escons que poden sacsejar la investidura

El recompte del vot exterior ha començat puntual aquest divendres al matí amb una expectació inusitada. Segons el recompte electoral, hi ha fins a nou escons que poden canviar de mans gràcies al vot del Cens d’Espanyols Residents Absents (CERA), que tradicionalment sempre ha beneficiat l’esquerra, però que amb l’eliminació del vot pregat, que facilita molts més els tràmits, s’ha convertit en més imprevisible que mai. Tant el PP com el PSOE podrien guanyar o perdre tres escons cadascun, la qual cosa podria sacsejar les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez.

Si canvien les majories, Junts podria reforçar el seu paper negociador. Un guany de només escó per part del PP a costa del bloc de l’esquerra permetria millorar amb escreix la posició de força del partit de Jordi Turull i Carles Puigdemont, ja que Sánchez no en tindria prou amb una abstenció i necessitaria un vot positiu.

El PP, que va guanyar les eleccions amb 136 diputats, en podria sumar tres més si retalla la diferència de vots amb el següent partit a Cantàbria (Vox), Girona (Junts) i Madrid (PSOE), tot i que en pot perdre tres més a Salamanca, Terol i Ceuta. En el cas del PSOE, es juga un escó amb el PP a Salamanca i un altre a Ceuta, mentre que també podria arrabassar-n’hi un a Junts a Tarragona. Dels altres tres escons en joc, el PSOE n’hi podria treure un a Sumar a Santa Cruz de Tenerife, mentre que Teruel Existe en podria guanyar un en detriment del PP i Vox en podria obtenir un a Albacete.

El president del govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, i el candidat del PP a la presidència, Alberto Núñez Feijóo, se saluden abans del cara a cara. / Eduardo Parra / Europa Press

Quanta gent a votat a l’exterior?

El Cens Electoral d’Electors Absents (CERA) està format per 2,32 milions d’electors, dels qual aproximadament el 10% haurien emès el seu vot, segons les primeres estimacions. La majoria dels ciutadans amb nacionalitat espanyola que viuen a l’estranger ho fan a l’Argentina (434.599 persones), França (237.599), els EUA (157.969), Cuba (152.791) i Alemanya (142.537). Per primera vegada en més d’una dècada, el vot exterior ha deixat de ser pregat i, per tant, tots els residents a l’estranger s’han pogut descarregar les paperetes per internet i anar a votar a les ambaixades i consolats.

Quins són els terminis?

L’escrutini del vot exterior es produeix a cada junta electoral provincial. La sessió comença cap a les 10.00 del matí i és un recompte públic, segons informa Europa Press. Durant l’escrutini, la Junta Electoral Provincial no pot anul·lar cap acta ni cap vot i s’ha de limitar a verificar el recompte i la suma dels vots admesos per cada mesa. Sí que pot declarar com a vàlids vots que s’han anul·lat de manera incorrecta a les meses electorals.

Quan s’acaba l’escrutini, els representants de les diferents candidatures poden reclamar davant la mateixa junta provincial. Els recursos, si són desestimats, encara es poden elevar a la Junta Electoral Central (JEC), que els resoldrà i procedirà a proclamar els candidats escollits. Si no hi ha cap recurs un cop transcorregut el termini legal, també es proclamen els candidats.