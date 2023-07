Junts manté els escons de Girona i Tarragona amb el vot exterior

El recompte del vot CERA, de residents a l’estranger, a les circumscripcions de Girona i Tarragona no ha modificat el repartiment d’escons de les eleccions generals del 23 de juliol en aquestes circumscripcions, que eren les dues que tenien risc de patir canvis a Catalunya. Per tant, Junts per Catalunya manté els dos escons que li podien ballar, un a Girona i un altre a Tarragona.

A la circumscripció de Girona, el PP va quedar a només 363 vots d’obtenir un escó de Junts per Catalunya, que finalment manté el partit de Laura Borràs i Jordi Turull. En el recompte dut a terme aquest divendres la formació independentista ha aconseguit 336 vots de residents a l’estranger i el PP 275, que no han estat suficients per apoderar-se de l’escó en disputa.

Míriam Nogueras, acompanyada de la cúpula de Junts / Mireia Comas

Pel que fa a Tarragona, era el PSC qui podia quedar-se un escó de Junts, ja que es va decidir per una diferència de només 1.298 vots en l’escrutini provisional del 23-J, però el partit sobiranista ha mantingut el seu representant perquè els resultats han estat 658 vots favorables als socialistes davant els 200 obtinguts per Junts. De fet, la possibilitat que el PSC arrabassés aquest escó a Junts era gairebé impossible perquè només 1.600 de les 21.500 persones censades en aquesta circumscripció han votat des de l’exterior.

L’agraïment de Turull

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, de viatge al Brasil, ha publicat una piulada per agrair a tots els residents a l’exterior que han confiat en la seva formació malgrat “la distància i les dificultats diverses per votar”, i, en referència a les exigències per negociar la investidura de Pedro Sánchez amb el PSOE, ha assegurat que “serem lleials al projecte polític que representem per correspondre a aquesta confiança”.