Shakira i Hamilton, junts a Eivissa: “L’ha convidat a casa dues nits”

Shakira continua fent créixer els rumors que la relacionen amb Lewis Hamilton. La cantant colombiana hauria estat “molt pesada” i el pilot hauria volgut deixar clar que és ella qui el persegueix. Aquesta informació ha estat verificada, de fet, ja que s’ha sabut que havia estat ella qui havia demanat poder assistir als circuits de Fórmula 1 i que, per tant, ell no l’hauria convidat com s’havia dit.

Fonts properes al britànic asseguren que està fart d’ella, però aquesta informació es contradiu amb la que acaba d’aconseguir un fotògraf molt conegut. Sergi Garrido ha explicat des d’Eivissa que pot confirmar al 100% que Hamilton i Shakira han quedat tres vegades en l’última setmana.

La cantant i el pilot de Fórmula 1, junts a Eivissa | Telecinco

Shakira hauria convidat Hamilton a aquesta vil·la | Telecinco

Shakira i Hamilton parlarien per telèfon “constantment”

A Ya es mediodía ha assegurat que tots dos han escollit Eivissa com un dels destins per a les seves vacances i que, casualment o no, també haurien optat per exactament les mateixes dates. Shakira ha estat allotjada en una vil·la molt exclusiva, en la qual hauria comptat amb la presència del pilot en dues ocasions: “Ell ha sortit en vaixell a navegar amb noies espectaculars i els han fet fotos. Shakira, en canvi, ha estat set dies tancada a la vil·la sense sortir durant el dia. Només ha sortit dues vegades, una per anar a veure el concert de Bizarrap i una altra a sopar amb Hamilton. Tinc un informador a la casa que em confirma que el pilot de Fórmula 1 hi ha anat dues vegades a la nit, quan ella estava sola a casa amb un únic guardaespatlles”.

¿Y Shakira? 😮 ¿Es Eiza Gonzalez la que logró conquistar el corazón del campeón británico? https://t.co/MRl0uVazBr — People En Español (@peopleenespanol) July 19, 2023

A més a més, el xòfer de Hamilton hauria deixat anar que ha estat testimoni de moltes trucades de telèfon entre ells: “Un dels xòfers de Hamilton diu que el sentia parlar amb ella constantment en els trasllats. No està confirmat que tinguin una relació, però s’han vist tres vegades aquesta setmana que han coincidit a Eivissa”. De moment no s’ha publicat cap fotografia d’un petó que confirmi tota aquesta presumpta història d’amor, així que caldrà esperar.