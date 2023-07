La Junta Electoral dona la raó a mitges a Vox en la seva batalla contra TV3

La Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona ha acceptat aquest divendres una denúncia de Vox i ha declarat que TV3 “va infringir el principi de neutralitat” informativa en un reportatge sobre l’estratègia del partit d’extrema dreta a Catalunya, emès en el Telenotícies Vespre del 20 de juliol, penúltim dia de campanya de les eleccions espanyoles del 23-J. Tanmateix, ha descartat obrir un expedient sancionador contra la cadena, que pot recórrer contra la resolució a la Junta Electoral Central (JEC).

L’àrbitre electoral s’ha basat en la jurisprudència del Tribunal Suprem i ha arribat a la conclusió que TV3 va infringir la neutralitat informativa perquè “el judici negatiu sobre Vox que trasllada les valoracions dels periodistes es tradueix en desavantatge per a la formació afectada i, correlativament, en benefici per a la resta de formacions”.

La JEP considera que això hauria de comportar un requeriment als responsables de la CCMA “perquè s’abstinguessin en el futur de realitzar informacions similars”, però constata que, un cop passada la campanya, aquest requeriment “ha perdut qualsevol utilitat“. De la mateixa manera descarta l’obertura d’un expedient sancionador, que “ha de quedar reservat per als casos més greus de conductes reiterades en el temps o hi hagi un requeriment previ”. La Junta Electoral Provincial ha traslladat la resolució tant a Vox com a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que tenen un termini de 24 hores per a presentar recurs davant la JEC.

Toni Cruanyes al ‘TN’ TV3

La peça de TV3

Vox va denunciar les paraules del presentador del Telenotícies, Toni Cruanyes, presentat un reportatge sobre l’estratègia de Vox en barris humils de Catalunya. El periodista deia que les “premisses de Vox es basen en la mentida” i que es dedica a alimentar els sentiments d’odi contra “grups socials afeblits i històricament discriminats”.

Cruanyes assegurava que el partit ultra té un argumentari basat en la “xenofòbia contra la immigració, especialment marroquina” i “bel·ligerància contra el feminisme”. La peça també incloïa declaracions d’alguns assistents a mítings i de manifestants que han protestat als actes de Vox. També els va acusar de buscar el vot als “barris de renda baixa”, on fomenta “l’alarmisme”.