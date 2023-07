Denuncien Garriga per “intent d’agressió” durant el míting a Badalona

El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, té un llarg historial de denúncies al qual aquest divendres s’hi han sumat dues més. Es tracta de les demandes presentades per dos activistes antifeixistes de Badalona que van ser agredits per l’ultradretà durant el míting de Vox a la Rambla de Badalona el passat diumenge. Vox estava fent un acte de campanya a Badalona i un centenar d’antifeixistes van organitzar una protesta amb cassoles i crits contra el partit d’extrema dreta. Garriga va aturar el seu discurs i es va enfrontar a aquest grup, el que li ha comportat rebre dues denúncies aquest divendres. La primera de les denúncies que han transcendit és la d’un home que acusa Garriga d’“intent d’agressió” i “alteració de l’ordre públic”.

A aquesta denúncia se li suma la d’una dona que també denuncia un intent d’agressió de Garriga cap a ella i els seus acompanyants a la protesta. La dona diu que el líder de Vox a Catalunya estava escoltat per 30 o 40 militants “alguns amb un passat de militància neonazi“. Segons la denúncia, aquestes persones que acompanyaven Garriga duien insígnies nazis i frases de Mein Kampf, el llibre d’Adolf Hitler. A més, denuncia que va poder presenciar com “algunes àvies van ser empeses contra el terra en l’intent d’agressió” de Garriga. Ella, diu, es va amagar en el tumult de gent que envoltava l’escena per protegir-se del perill que percebia donada la “presència i actitud agressiva del diputat i els seus acompanyants”.

Garriga s’enfronta als manifestants antifeixistes durant un acte de Vox a Badalona / ACN

Vox titlla d'”energúmens” els activistes antifeixistes

Per la seva banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha titllat d'”energúmens” els manifestants antifeixistes i els ha acusat d’haver comès un “delicte electoral” amb la “connivència del Departament i el Ministeri d’Interior”. “En responsabilitzem la conselleria i el cap de seguretat de Pedro Sánchez, que és Marlaska”, va dir en un míting a Toledo.