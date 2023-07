El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha aturat un acte del partit d’ultradreta a Badalona per baixar de l’escenari, enfrontar-se als manifestants antifeixistes i amenaçar de pegar-los. Un grup d’independentistes ha irromput a l’acte de Vox amb cassoles i crits antifeixistes i, com que el míting no podia avançar amb normalitat, Garriga no ha pogut contenir la seva ira i ha baixat a encarar-se amb ells. Inicialment, Garriga ha dit que volia “comptar els passos” que hi havia entre ell i els “totalitaris” i per això s’hi ha apropat. Els membres de seguretat que l’escoltaven l’han hagut de separar del grup de manifestants perquè els fets no passessin a les mans. Els Mossos d’Esquadra també han hagut d’intervenir i han format un cordó policial per evitar enfrontaments entre els assistents al míting i la trentena d’antifeixistes que protestaven per la presència de Vox.

Garriga s’enfronta als manifestants antifeixistes durant un acte de Vox a Badalona / ACN

Garriga carrega contra Elena i acusa els manifestants de tirar pedres

Un cop ha tornat al faristol, Garriga ha protestat perquè els Mossos no hagin disparat “pilotes de goma” ni hagin donat “cops de porra” als manifestants per evitar la proposta contra la seva formació. El líder de Vox a Catalunya ha assegurat que al país hi ha “falta de llibertat política” i ha acusat el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, de no fer prou per separar els manifestants contraris en els seus actes electorals. Garriga, de fet, ha titllat els manifestants que ha estat a punt d’agredir de ser “quatre energúmens”. També els ha acusat d’haver-li “tirat pedres”. Els manifestants s’han concentrat a la Rambla de Badalona i han fet una cassolada, insults i xiulets contra Vox. Al crit de ‘Fora feixistes, dels nostres barris’ han irromput a l’acte de Vox. Els Mossos no tenen constància de cap llançament d’objectes malgrat les acusacions de Garriga.