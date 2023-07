El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha parado un acto del partido de ultraderecha en Badalona para bajar del escenario, enfrentarse a los manifestantes antifascistas y amenazar con pegarlos. Un grupo de independentistas ha irrumpido en el acto de Vox con cazuelas y gritos antifascistas y, como el mitin no podía avanzar con normalidad, Garriga no ha podido contener su ira y ha bajado a encararse con ellos. Inicialmente, Garriga ha dicho que quería «contar los pasos» que había entre él y los «totalitarios» y por eso se ha acercado. Los miembros de seguridad que lo escuchaban lo han tenido que separar del grupo de manifestantes para que los hechos no pasaran a las manos. Los Mossos d’Esquadra también han tenido que intervenir y han formado un cordón policial para evitar enfrentamientos entre los asistentes al mitin y la treintena de antifascistas que protestaban por la presencia de Vox.

Garriga se enfrenta a los manifestantes antifascistas durante un acto de Vox en Badalona / ACN

Garriga carga contra Elena y acusa a los manifestantes de tirar piedras

Una vez ha vuelto al atril, Garriga ha protestado porque los Mossos no han disparado «pelotas de goma» ni han dado «golpes de porra» a los manifestantes para evitar la protesta contra su formación. El líder de Vox en Cataluña ha asegurado que en el país hay «falta de libertad política» y ha acusado el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, de no hacer bastante para separar los manifestantes contrarios en sus actos electorales. Garriga, de hecho, ha tildado los manifestantes que ha estado a punto de agredir de ser «cuatro energúmenos». También los ha acusado de haberle «echado piedras». Los manifestantes se han concentrado en la Rambla de Badalona y han hecho una cassolada, insultos y silbatos contra Vox. Al grito de ‘Fuera fascistas, de nuestros barrios’ han irrumpido al acto de Vox. Los Mossos no tienen constancia de ningún lanzamiento de objetos a pesar de las acusaciones de Garriga.