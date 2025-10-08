Sin sorpresas. De hecho, están más vistos que el TBO, pero continúan contando las mismas historias. Ignacio Garriga, el líder de Vox en Cataluña, ha sido el encargado de pronunciar la réplica al discurso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el que ayer se abría el debate de política general del Parlamento, que inicia oficialmente el curso de la cámara catalana. Garriga ha sacado el repertorio de los argumentos de la ultraderecha, con una terminología más grosera que áspera, utilizando conceptos como «basura» para describir o calificar servicios públicos como el sistema sanitario o calificar de «cobarde» al presidente Illa. Ha sido tan agresivo que el presidente de la cámara, Josep Rull, ha pedido que bajara el tono porque está al «límite» del reglamento. Rull no ha tenido más remedio que llamarlo al orden. Rull también ha interrumpido a Garriga cuando el líder ultra definió como «taxi negrero» a Open Arms, para recordarle que el Parlamento otorgó su medalla de honor a la ONG.

Garriga ha sacado partido de los problemas que supuestamente, y según Vox, conlleva la inmigración. De hecho, lo ha situado como el gran problema no solo de Cataluña sino de todo el Estado. Garriga ha acusado tanto al independentismo como al PSC de llenar los servicios sanitarios, las calles o las escuelas de inmigrantes convirtiéndolos en «delegaciones de Marruecos». Así ha apostado por «la ley y el orden y deportaciones masivas» para mejorar la seguridad y ha garantizado que «acabará con la islamización de Cataluña» y la «industria política».

En el turno de réplica, Illa no se ha cortado. De entrada, le ha recordado que cuando gobiernan, lo «primero que hacen es marcharse a toda prisa». Y cuando han gobernado «es un fracaso rotundo» y lo que hacen es «desmantelar el servicio de emergencias, como en el País Valenciano». Además, respecto a las acusaciones de corrupción y de despilfarro de recursos públicos, le ha hecho saber que el líder de su partido, Santiago Abascal, «ha vivido toda la vida de la política» y que «Vox ha recibido financiación desde Hungría». Garriga ha pedido turno de réplica para continuar con agresividad contra los inmigrantes o la gestión de los derechos sociales en Cataluña.