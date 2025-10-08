Sense sorpreses. De fet, estan més vistos que el TBO, però continuen explicant les mateixes històries. Ignacio Garriga, el cap de files de Vox a Catalunya, ha estat l’encarregat de pronunciar la rèplica al discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb què ahir s’obria el debat de política general del Parlament, que enceta oficialment el curs de la cambra catalana. Garriga ha tret el mostrari dels arguments de la ultradreta, amb una terminologia més grollera que no pas aspra, com utilitzar el concepte “brossa” per descriure o qualificar serveis públics com el sistema sanitari o qualificar de “covard” el president Illa. Ha estat tan agressiu que el president de la cambra, Josep Rull, ha demanat que rebaixés el to perquè està al “límit” del reglament. Rull no ha tingut més remei que cridar-lo a l’ordre. Rull també ha interromput a Garriga quan el líder ultra ha definit com a “taxi negrer” Open Arms, per recordar-li que el Parlament va lliurar la seva medalla d’honor a l’ONG.
Garriga ha tirat de veta dels problemes que suposadament, i a criteri de Vox, que comporta la immigració. De fet, l’ha situat com el gran problema no només de Catalunya sinó de tot l’Estat. Garriga ha acusat tant a l’independentisme com al PSC d’omplir els serveis sanitaris, els carrers o les escoles d’immigrants convertint-los en “delegacions del Marroc”. Així ha apostat per “la llei i l’ordre i deportacions massives” per millorar la seguretat i ha garantit que “acabarà amb la islamització de Catalunya” i la “indústria política”.
En el torn de rèplica, Illa no s’ha tallat. D’entrada, li ha recordat que quan governen , el “primer que fan és marxar cames ajudeu-me”. I quan han governat “és un fracàs rotund” i el que fan és “desmantellar el servei d’emergències, com al País Valencià”. A més, respecte les acusacions de corrupció i de malbaratament de recursos públics, li ha fet saber que el líder del seu partit, Santiago Abascal, “ha viscut tota la vida de la política” i que “Vox ha rebut finançament des d’Hongria”. Garriga ha demanat torn de rèplica per continuar amb agressivitat contra els immigrants o la gestió dels drets socials a Catalunya.