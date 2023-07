Hacer TikToks para captar jóvenes: Vox y los ‘fachatubers’ se imponen en las redes

Jóvenes de entre 18 y 29 años con un pronunciado discurso antifeminista y antiinmigración y consumidores de contenidos rápidos y con mensajes sencillos. Así es el perfil del votante mediano de Vox, una tendencia que preocupa los expertos. De hecho, varios indicadores demuestran que la ideología de ultraderecha está calando en las aulas e influenciando los jóvenes, que podrían decidir el futuro del gobierno español en las elecciones del 23-J. Uno de ellos es el barómetro de infancia y adolescencia de UNICEF, que apunta que la preocupación de los jóvenes por la violencia machista ha caído 14 puntos en los últimos dos años. Otro, quizás todavía más preocupante días antes de la cita electoral, el que muestra el último sondeo del CIS: la intención de voto de Vox se sitúa cerca del 14% entre la franja de 18-24 años, dos golpes más que entre los adultos de 44 a 55 años.

El Consejo del Audiovisual de Cataluña, de hecho, ya ha avisado de la influencia de TikTok y otras redes sociales en la normalización de la violencia machista, que en estos clips que consumen los jóvenes se denomina violencia doméstica o intrafamiliar. Esta tendencia no se aprecia tanto en Facebook, puesto que es la red social de los mayores de 55 años, ni en Twitter e instagram, donde el perfil más habitual son usuarios de entre 25 y 40 años. TikTok, en cambio, es el lugar donde se encuentran la mayoría de jóvenes y dónde, por lo tanto, Vox está intentando captar votos. De momento parece que se sale, dado que es la formación política más seguida y la que más influye en la juventud.

La política “gástrica” se viraliza en las redes

El experto en comunicación digital de la UOC Miquel Pellicer asegura que esto tiene que ver con el hecho que las redes sociales sean “el ecosistema más utilizado para informarse”. “Esto comporta que ciertos estándares de información de calidad no se cumplen, mientras que a los medios hay filtros. El que nos encontramos son mensajes radicalizados, porque los partidos de extrema derecha saben que pueden incidir directamente y sin intermediación en los jóvenes”, explica el experto.

Pellicer apunta que la política es cada vez más emocional y menos razonada: “Es mucho más gástrica que cerebral y pensada”. Esto se traduce en mensajes simples y emocionales que hacen falta en los jóvenes, puesto que no los tienen que procesar ni racionalizar. “Los sentimientos que se imponen son el odio y la ira y hay formaciones que sacan mucho provecho”, apunta. Cree que esto es peligroso porque la política “es una confrontación de ideas”, pero el que se confronta actualmente es “tipo de personas”. El experto alerta que los mensajes directos que apelan a colectivos o personas concretas “trastocan el statu quo”. “Estas formaciones saben mover muy bien el odio hacia homosexuales, migrantes y feministas. Quien mejor gestiona las redes sociales es Vox, que capitaliza el ciberactivismo”, concluye.

El líder de Vox, Santiago Abascal

Las redes y los ‘fachatubers’: la plantilla de Vox

Uno de los factores que contribuye a hacer que las redes sociales como TikTok contengan mensajes extremos es el hecho que no hay mucho control. “Los políticos van a buscarlos allá donde son, en las redes, que facilitan la propagación de estos discursos porque no hay sistemas que los regulen”, explica el profesor del Departamento de Publicidad de la UAB Òscar Coromina. Asegura que a los medios de comunicación hay “sistemas orgánicos” que filtran estos mensajes, pero en las redes no hay límites. Esto las convierte en “un terreno adobado para los discursos más extremistas”. “Donald Trump sabía aprovechar las redes sociales. Aquí quién sabe hacerlo es Vox”, añade.

En este sentido, Corominas hace referencia a los conocidos como “ fachatubers ”, creadores de contenido que hacen discursos “abiertamente de derechas y casi electoralistas” sin estar vinculados a ningún partido. “El preocupante es que muchos creadores de contenido, aunque sean gamers y no estén vinculados a la política, hacen discursos que se podrían haber sentido hace cincuenta años”, apunta.

Esto es peligroso porque estos creadores tienen audiencias muy jóvenes, que acaban vinculando su discurso al ocio y no la política: “Lo ven en un contexto de ocio, no uno de político, y esto hace que se normalice este discurso conservador y retrógrado entre la gente más joven”, explica Corominas. Pone como ejemplo DalasReview y Elxokas, creador de contenido polémico que conecta muy bien con su público, que normalmente ronda los 15 años. “Hace muchos discursos sexistas que influyen en los jóvenes, que interiorizan estos mensajes que se pueden vincular directamente con el discurso de Vox”, explica. Considera que los fachatubers “crean una red en oposición a los medios tradicionales y los tildan de manipuladores para que calen sus mensajes”.

El Xokas, creador de contenido que incitó a abusar de chicas borrachas / Twitch

Mensajes simples que se difunden masivamente

La red social más popular entre los jóvenes, TikTok, se caracteriza por su simplicidad. Esto la hace más propensa a este tipo de mensajes poco elaborados. “Los discursos elaborados y los argumentos trabajados o sofisticados no pasan por su mejor momento y las fuerzas políticas que hacen discursos simplistas conectan rápidamente con los jóvenes y aprovechan este contexto favorable”, explica el experto en redes sociales, Ferran Lalueza.

“TikTok tiene como marca de fábrica la superficialidad y, por lo tanto, es un lugar ideal para esta manera de hacer política. Es un caldo de cultivo óptimo”, insiste. Inicialmente, TikTok nació alejado de cualquier implicación ideológica, pero la evolución lo ha llevado a ser un espacio favorable para ciertos sectores políticos. “Los partidos se han adaptado, especialmente la extrema derecha, que lo ha hecho muy ágilmente, y han aterrizado para conectar con la juventud”, explica.

Esto es especialmente grave en un contexto muy polarizado donde los jóvenes pueden decantar la balanza. “Esto los convierte en un objetivo y explica la presencia de los partidos a TikTok, donde se está desarrollando una batalla”, razona Lalueza. Tener que hacer discursos simplistas, pero, no es una buena solución. “Es un pez que se muerde la cola: si los jóvenes no están muy informados son permeables a estos discursos y vulnerables a movimientos políticos extremos que los quieren captar, pero si se hacen discursos razonados no conectan con ellos”, lamenta.

Además, Pellicer apunta que las redes sociales y sus algoritmos promocionan estos discursos porque “quieren ser consultados”. Esto hace que se premien con más visibilidad, el que puerta al hecho que muchos de estos mensajes se viralicen. “Nos dirigimos cada vez más hacia la inmediatez, la polémica y la falta de rigor y de contraste”, concluye.

Una sociedad sin referentes

El historiador Xavier Díez, articulista d’El Món que precisamente analizaba esta cuestión en su columna de viernes, asegura que la radicalización de los jóvenes es “un síntoma de una sociedad que ha destruido todos sus referentes culturales, religiosos, éticos y morales”. “Los jóvenes quieren matar los padres, pero el problema es que los padres no están”, dice en referencia al hecho que actualmente los jóvenes no ven en sus padres una figura de autoridad y un referente. Esto es lo que hace que esta tendencia sea “difícil de revertir” especialmente en un momento de ”incertidumbre” en que los jóvenes están perdidos.