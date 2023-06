Elena assegura que només el sobiranisme pot evitar un “govern torero” de PP i Vox

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha decidit entrar desacomplexadament en campanya. Així ho ha demostrat aquest matí, en una conferència al Fòrum Nova Economia de l’Hotel Palace de Barcelona, on ha acusat el PSOE de ser el “cooperador necessari” de l’actual marc polític generat amb la convocatòria avançada d’eleccions espanyoles per al pròxim 23 de juliol. Després d’acusar el PSOE de crear un “fals dilema” entre Pedro Sánchez i l’extrema dreta, ha assegurat que el sobiranisme és l’únic instrument vàlid per evitar un “govern torero”, com a descripció d’un executiu format per PP i Vox, fent en un joc de paraules en referència l’executiu que han pactat aquestes dues formacions al País Valencià.

En tot cas, Elena ha remarcat que “defensarà” les competències en seguretat de la Generalitat davant de “qualsevol intent de fer ximpleries”, que podrien dur a terme la dreta extrema i la ultradreta espanyola si assoleixen la Moncloa el 23-J i una majoria al Congrés. És a dir, si una coalició d’aquesta mena impulsa retirar les competències a la Generalitat sobre seguretat. “Defensarem els Mossos d’Esquadra perquè són el principal aval de la seguretat d’aquest país”, ha afegit.

En un altre marc, Elena també ha demanat diferenciar entre “ocupacions socials” d’habitatges i les “delinqüencials”, i ha reclamat canviar la normativa per afrontar els perills del tràfic de marihuana, que creix a una velocitat vertiginosa.

Miquel Buch saluda a Ernest Maragall, la consellera Gemma Ubasart, Oriol Junqueras, Joan Ignasi Elena i Laura Vilagrà aquest matí a la conferència del conseller d’Interior/Quico Sallés

Les eleccions, una reacció desesperada

El conseller d’Interior, envoltat de mig Govern, de tres exconsellers d’Interior i del president d’ERC, Oriol Junqueras, ha qualificat l’avançament electoral de “reacció desesperada” que se sustenta per un “plantejament fals”. Segons ha raonat, el problema actual és que hi ha una “hegemonia política i cultural de la dreta a Espanya que està arrelada a les estructures de l’Estat”. En aquesta línia, ha insistit que la dreta té “una concepció de país que ha triomfat” fins i tot, en el model econòmic, on “Madrid és el gran cap que ho fagocita tot”. Un sistema que implica “una relació poc liberal entres les grans empreses i el poder polític, el que coneixem com la llotja del Bernabeu”.

“És una concepció d’Espanya, d’una llengua, una nació i una identitat, sempre una, i unes formes i un estil molt autoritarista”, ha subratllat. Davant aquesta hegemonia, Elena ha criticat que l’esquerra espanyola “s’ha mimetitzat” en aquest marc mental. “L’esquerra no se n’ha sortit, perquè no n’ha sabut, perquè no ha pogut o per la seva feblesa ideològica”, ha retret. Amb aquesta premissa ha insistit que l’únic que pot aturar aquesta concepció és el “sobiranisme d’esquerres”. “ERC no tontejarà mai amb l’extrema dreta o el PP per governar”, ha indicat. Així ha alertat que no és descartable una “gran coalició” entre PSOE i PP, per tant, “la garantia que això no passi és el sobiranisme d’esquerres” perquè el PSOE és “cooperador necessari” d’aquest marc mental creat per la dreta espanyola. “El gran problema del PSOE és que ha estat incapaç de combatre ideològicament la dreta“, ha conclòs.