Comença la recollida de signatures de militants d’ERC contra el pacte de la Diputació

Finalment, l’impulsor d’un referèndum vinculant intern a ERC sobre el pacte de la formació amb el PSC a la Diputació de Barcelona, ha posat els bous davant del carro. Aquest matí, ha començat la campanya per recollir les signatures que li caldrien –10% de la militància– per formalitzar la petició de referèndum intern a la direcció dels republicans, que no en volen ni a sentir a parlar. De fet, l’opció de la militància és l’única que queda si no hi ha una majoria de l’executiva o del Consell Nacional del partit que ho demani, que no és el cas.

Així, a través de la plataforma Issuu, s’ha difós la carta amb la qual cada militant pot fer la sol·licitud del referèndum. En aquest sentit, estableixen que la pregunta seria: “Aproves el pacte d’Esquerra Republicana de Catalunya per formar part del govern de la Diputació de Barcelona durant el present mandat?”. Una pregunta en referència a l’acord signat el dia 25 de juliol, dos dies després de la gran patacada electoral d’ERC a les eleccions estatals, per compartir govern amb socialistes, Comuns, Tot per Terrassa i dos díscols de Junts.

La carta de Caballero per recollir signatures per celebrar un referèndum intern pel Pacte de la Diputació/QS

Incomoditat de certa part de la militància

L’acord de la Diputació no ha caigut gaire bé en alguns sectors de la militància, que el qualifiquen “d’error estratègic”. “No podem anar criticant el PSC i després bastint acords amb ells, aquests cops de volant no s’expliquen”, indiquen fonts de quadres territorials que esperonen el referèndum. En l’escrit de petició, redactat per Carles Caballero, d’ERC de Terrassa, s’argüeix que l’article 106 dels vigents estatuts d’Esquerra Republicana de Catalunya estableix que les “persones vinculades al partit han de poder participar en les decisions internes respecte a qüestions d’especial rellevància política“.

Per dur-ho terme, recorda que els estatuts determinen que aquests processos participatius es podran portar a terme per instància del 10% de les persones afiliades del partit i que l’esmentat article “habilita diverses figures de participació entre les quals es troba la dels referèndums”. Precisament, afegeix en les seves raons que l’article 108 dels estatuts estableix que el resultat de la votació en un referèndum és de “caràcter vinculant per a tots els òrgans i càrrecs del partit i institucionals“. D’aquí que cada signant, a través de la seva papereta, sol·liciti a “l’organització d’un referèndum intern on pugui participar la totalitat de la militància del partit a través del qual se sotmeti a votació la pregunta”. Les tres respostes serien sí, no i abstenció.