Els díscols de Junts a la Diputació es rebel·len: “No ens diem Impulsem Brussel·les”

Impulsem Penedès, el partit que va anar en coalició amb Junts a les municipals del 28-M, ha sortit al pas de les crítiques rebudes després que els seus dos diputats entressin al govern del PSC a la Diputació de Barcelona. Els dos diputats díscols –l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i el de Torrelles de Foix i també president de la formació, Sergi Vallès– es van desmarcar de la postura oficial de Junts de no investir l’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, la socialista Lluïsa Moret, com a presidenta de la Diputació. “No ens diem Impulsem Brussel·les”, ha etzibat la secretària d’organització, Sònia Poch, en un article d’opinió recollit per l’ACN. “No som trànsfugues ni res que se li assembli, ja que no tenim carnet de Junts”.

“Si l’objectiu d’Impulsem hagués estat acatar amb els ulls tancats les ordres de Brussel·les, sense sospesar els danys col·laterals que tindríem al Penedès, el partit s’hauria dit Impulsem Brussel·les”, insisteix Poch. Quan es va signar l’acord amb Junts, Impulsem Penedès ja va deixar molt clar que pactaria amb qualsevol altre partit que estigués disposat a portar inversions al territori. Mentre Junts i ERC negociaven un pacte alternatiu, els socialistes es van afanyar a prometre “inversions estratègiques” per a les comarques de l’Alt Penedès, Anoia i Garraf. “Millor és això i tenir un Penedès fort i pròsper, que no per autocrítica i perdre bous i esquelles després de donar-ho tot a un partit que s’ha oblidat del Penedès”, defensa el partit.

La nova presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, amb la vara / Europa Press

El fantasma d’un acord PSC-Comuns amb la col·laboració del PP com a actor necessari per repetir l’operació Collboni de l’Ajuntament de Barcelona va fer la resta. La formació recorda que sempre han reivindicat l’entitat pròpia del partit i que l’entrada al govern de la Diputació de Barcelona serà bona per al Penedès. “Ens rebel·larem sempre davant del que suposi un perjudici pel territori”, afirma Poch. “Fer una coalició per concórrer a unes eleccions no ha de portar contrapartides obscures”. Impulsem Penedès, com feia Junts ara fa quatre anys, aposta per allunyar les diputacions de les lògiques de la política nacional, que “moltes vegades està a anys llum dels municipis”.