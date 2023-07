Puigdemont avisa al PSOE que el «chantaje político» no funcionará con Junts

Carles Puigdemont ha lanzado un aviso contundente al PSOE de cara a las negociaciones para una hipotética investidura de Pedro Sánchez. «Quién crea que ejerciendo presión o practicando directamente el chantaje político obtendrá algún beneficio táctico, se puede ahorrar el esfuerzo”, ha dicho el presidente catalán en el exilio en un tuit. El voto exterior ha hecho cambiar de manos un diputado del PSOE en favor del PP y ahora Sánchez no tiene suficiente con una abstención de Junts, sino que necesita un voto favorable.

Puigdemont ha recordado que en los más de cinco años que hace que está al exilio ha recibido amenazas “cada semana” y ha sido objetivo de campañas de difamación, críticas a su familia y filtraciones policiales. Ante esta situación, ningún juez ni ningún “demócrata español” han hecho nada para defenderlo. “Si se trata de parar el fascismo, se tiene que hacer siempre, no a la carta”, añade.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López / Europa Press

Después de hacerse oficial el cambio de escaño, el PSOE se ha apresurado a restarle importancia y ha asegurado que la disyuntiva para Junts es la misma. «Independientemente del voto CERA, la situación es la misma respecto a la investidura y las formaciones políticas –y especialmente Junts– tendrán que decidir si quieren un gobierno progresista o un gobierno de la derecha con la ultraderecha que lleve retroceso y confrontación”, ha dicho el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. «Esto es el que en el fondo está en juego. Y después de las elecciones del 23-J, la mayoría de la ciudadanía dijo que no quería ningún tipo de involución”.

Puigdemont, reticente con la estrategia de PP y PSOE

Puigdemont ha asegurado que todavía tienen que pasar unas cuántas semanas para saber cuál será la estrategia de PSOE y PP –“el que ha perdido ganando y el que ha ganado perdiendo“-, que tienen la opción de hacer un pacto de estado para evitar que Vox o Sumar y los independentistas condicionen la Moncloa. El presidente catalán en el exilio ha recordado que en «en circunstancias similares» los grandes partidos prefirieron “repetir elecciones».

El eurodiputado ha asegurado que Junts tiene que saber aprovechar su posición ventajosa porque “tener la llave es circunstancial” y, por lo tanto, no hay ninguna garantía que en el caso de una repetición electoral la situación sea la misma. «Un día la tienes y el día siguiente no, y no lo podemos perder nunca de vista. Esto no nos puede hacer caer ni en las prisas ante el miedo de perderla, ni en la sobreactuación ante un poder que es inevitablemente efímero”.