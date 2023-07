Els partits independentistes es comprometen a crear un front comú

Junts per Catalunya ha arrencat el compromís d’Esquerra i la CUP a favor de promoure un espai conjunt entre els actors independentistes per definir un full de ruta que permeti treballar per l’autodeterminació i l’amnistia i la culminació de la República Catalana. Ho ha fet en el preàmbul de la moció que reclama a l’Estat la condonació del deute del fons de liquiditat autonòmica (FLA).

El text aprovat al Parlament per les formacions independentistes exposa que “cal promoure i participar en un espai de coordinació, consens i direcció estratègica col·legiada per generar consensos entre els principals actors independentistes i definir els passos compartits en tots els àmbits d’actuació rellevants per culminar el camí cap a la República Catalana”.

En aquest sentit, l’encapçalament de la moció esmenta que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha proposat en la sessió de control d’aquesta setmana la creació d’un front comú per forçar l’Estat a acceptar una solució política i democràtica per l’autodeterminació i l’amnistia.

Pere Aragonès en la sessió de control / Parlament

Advertència de Junts al PSC

El diputat de Junts per Catalunya Joan Canadell ha estat l’encarregat de presentar la moció i ha advertit al PSC que l’acord per a la investidura de Pedro Sánchez passa per l’autodeterminació i l’amnistia i ha avisat els socialistes que “si bloquegen la investidura, no tinguin la barra de dir que és culpa nostra“. “Serà culpa seva per no voler afrontar els problemes que afecten greument el benestar dels catalans”, ha sentenciat.

Altres reclamacions

La moció també reclama que el Govern plantegi a l’executiu espanyol la condonació del deute del FLA, el compliment del principi d’ordinalitat, que liquidi els imports no executats en infraestructures durant la darrera legislatura i la compensació de les partides pendents de la disposició addicional tercera de l’Estatut en els pròxims pressupostos, entre d’altres.