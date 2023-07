L’ONG del català denuncia 88 casos de discriminació a la universitat

Plataforma per la Llengua ha emès un comunicat aquest dijous a la tarda denunciant una norantena de queixes de discriminació lingüística a les aules de les universitats de Catalunya. Expliquen que durant aquest curs 2022-2023 han recollit un total de 88 casos a la bústia ‘La Universitat, en català’ que van habilitar per lluitar per la defensa del català als centres universitaris. El gruix principal de les queixes, concretament el 46,6%, són perquè una assignatura que s’havia d’impartir en català finalment es va impartir en un altre idioma. Ara bé, aquestes no són les úniques que han recollit, ja que també s’han registrat queixes per falta d’oferta d’assignatures en català i per vulneració dels drets lingüístics dels alumnes.

Tot i que les dades que s’han recollit aquest any són més favorables respecte a les que es van rebre el passat curs -un total de 330 queixes-, des de l’ONG de la llengua defensen que “ara molts alumnes es queixen a les seves universitats directament i, per tant, no deixen constància de les queixes al portal de la campanya”. És a dir, que tot i la baixada significativa dels casos de discriminació del català registrats, la llengua continua patint vulneracions a les aules de Catalunya. Ara bé, des de la Plataforma també apunten que és positiu que les queixes vagin directament registrades al centre, ja que això indica que des de les universitats s’han posat les piles per tal de tractar “les vulneracions lingüístiques”.

Imatge d’una reunió de Plataforma per la Llengüa | EuropaPress

Falta d’assignatures en català

Des de Plataforma per la Llengua detallen en aquest mateix comunicat que una estudiant denúncia “l’aclaparadora” falta d’oferta d’assignatures en català a l’Escola Universitària Mediterrani, un centre adscrit a la Universitat de Girona. Les queixes també fan referència a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en les quals una estudiant relata que el centre “es va negar, d’entrada, a retornar els diners a una estudiant de Suïssa que volia cursar un postgrau en català per practicar la llengua quan li van dir que l’impartirien en castellà perquè hi havia “estudiants internacionals”.