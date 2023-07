Maragall va tenir 116.000 vots més que Rufián i Castellà 42.000 més que Nogueras

L’aritmètica electoral del passat 23 de juliol va demostrar que l’independentisme havia perdut 730.000 vots, però que, tot i això, podia ser decisiu per bastir un govern de l’Estat. Però una de les dades més interessants és el diferencial de vots que els caps de llista dels partits al Congrés van tenir amb els caps de cartell al Senat. De fet, els candidats a la cambra baixa són els que porten el pes mediàtic de la campanya i del programa, i els del Senat tenen un paper secundari en actes i debats de segon nivell.

Ara bé, tot i aquesta menor visibilitat dels candidats a la cambra alta, els seus candidats van tenir molts més vots que no pas els seus homòlegs al Congrés a la candidatura de la demarcació de Barcelona. Amb diferències de milers de vots. I així s’ha constatat en les dues formacions independentistes que han obtingut representació al Congrés i que també presentaven candidatura al Senat. Val a dir que la butlleta no és tancada i els electors podien triar tres noms qualssevol que estaven impresos en color sèpia. Així Joan Queralt o Ernest Maragall, que es presentaven per ERC al Senat, van obtenir milers de vots més que Rufián. I Antoni Castellà, de Demòcrates i candidat per Junts, va superar de llarg Míriam Nogueras.

Antoni Castellà, diputat al Parlament de Catalunya per Demòcrates i candidat de Junts pel Senat/Jordi Play foto: Jordi Play

Números a l’inversa que als socialistes

Segons el recompte de l’aplicació de les eleccions del ministeri de l’Interior, la candidatura que encapçalava Gabriel Rufián pel Congrés va registrar 326.388 vots. En canvi, el catedràtic de dret penal Joan Queralt, l’homòleg de Rufián al Senat, va obtenir 479.555 vots. És més, Ernest Maragall, que era el segon candidat a la cambra alta, es va ficar al sarró 442.155 vots, 116.000 més que Rufián, tot i que no va obtenir l’escó de la cambra alta. La mateixa situació es va viure a Junts per Catalunya, la llista que liderava Míriam Nogueras va tenir 256.231 vots. Una xifra àmpliament superada pel candidat al Senat de la formació, Antoni Castellà, actual diputat al Parlament i portaveu del Consell per la República, que va aconseguir 298.173 vots.

Curiosament, no passa el mateix amb el gran guanyador de la nit electoral, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). La seva cap de files pel Congrés, Meritxell Batet, va computar 946.055 vots. Una xifra prou superior a la dels seus col·legues pel Senat. Així el veteraníssim Manel Cruz va obtenir 843.902 vots, Elena Vila 815.146 i el politòleg Gabriel Colomé, 756.763. Un sac de vots per sota de la llista encapçalada per Batet. En canvi, la candidata de Sumar, Aina Vidal, va treure 402.527 i la seva parella al Senat, Laura Campos, 411.305 vots, una dada superior però molt allunyada de les diferències entre els candidats independentistes.