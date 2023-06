Joan Queralt serà el cap de llista d’Esquerra al Senat

El catedràtic de Dret de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Queralt, serà el cap de llista d’Esquerra Republicana al Senat les pròximes eleccions del mes de juliol. Aquesta és la proposta del partit per presidir la llista que haurà de ratificar el Consell Nacional aquest divendres. Actualment, Queralt dirigia el departament de Dret Penal i Criminologia a la facultat de dret de la UB, però ja havia tingut algunes vinculacions amb Esquerra durant la passada campanya del partit a les municipals de Barcelona, en les quals va formar part del consell assessor d’Ernest Maragall.

La notícia arriba el mateix dia en què s’ha fet públic que el periodista i escriptor Francesc-Marc Álvaro serà el número 3 de Gabriel Rufián per al 23-J. Álvaro, però, no entrarà a la llista formant part del partit sinó com a independent, i ho fa per substituir a la ja exconsellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà. Aquestes dues incorporacions que s’hauran de ratificar divendres, però, no seran les úniques. El Consell Nacional també haurà de confirmar la presència dels senadors actuals Anna Surra i Robert Masih. La que sí que serà baixa assegurada per als propers comicis la senadora i actual portaveu d’ERC, Mireia Cortès, que ja ha anunciat que no seguirà ocupant el seu càrrec.

El redactor cap de la revista Serra d’Or, Francesc-Marc Álvaro, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l’abat de Montserrat, Manel Gasch, durant el lliurament dels Premis Crítica Serra d’Or 2023 en l’espai Endesa, a 30 de març de 2023, a Barcelona, Catalunya / EuropaPress

ERC i Bildu viatgen junts al Senat

Fa poc menys d’una setmana, el passat dijous 8 de juny, Esquerra Republicana i EH Bildu van anunciar que es presentaran en una coalició electoral conjunta per a les eleccions. Ho faran sota el nom ‘d’Esquerres per la Independència’, una idea que dona continuïtat al grup parlamentari que van conformar totes dues formacions en aquesta legislatura. El partit català i el basc viatgen de la mà amb el compromís de “fer tot el que sigui a les nostres mans per a respondre al que volen, necessiten i exigeixen els nostres pobles”, tal com explicaven en un comunicat.