Els advocats d’ofici es reivindiquen: “Els que us defensen també mengen”

Nova protesta i concentració dels advocats d’ofici. Aquest dijous un centenar dels lletrats adscrits al torn de justícia gratuïta han demanat reconeixement a la plaça Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat de cara a les negociacions que tenen oberta amb el departament de Justícia, en mans de la consellera Gemma Ubasart. De fet, el pròxim 20 de juliol tenen una nova reunió amb la conselleria per acabar d’enfilar les seves reivindicacions. Es tracta de la segona concentració després del 27 d’abril que va reunir uns tres-cents lletrats a la Ciutat de la Justícia. La plataforma convocant agrupa uns 750 membres de l’Advocacia.

Les reclamacions, bàsicament, són millores en els mòduls dels serveis que presten. Una de les denúncies és que tenen congelades les tarifes pels seus serveis des del 2009. En concret, la pujada en aquests anys ha estat del 2,5% quan la inflació acumulada ha estat del 38,5%. Els advocats han desplegat una pancarta amb el lema “Som torn d’ofici, som necessaris i exigim una retribució justa” reclamen un reconeixem just i equitatiu per la seva feina. “Els que us defensen, també mengen” o “No som esclaus” són algunes de les consignes que s’han expressat en la concentració. Una de les seves altres reivindicacions és la conciliació familiar amb la seva feina.

Gemma Ubasart, Consellera de Justícia, Drets i Memòria. Sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

Una retribució dels advocats que és “un escàndol”

En el context de la manifestació, un dels conceptes més remarcats és un “escàndol”. Un terme que identifica la baixa retribució que perceben els advocats d’ofici pels seus serveis. Segons la portaveu de la plataforma Mireia Pagès, sembla que les negociacions estan ben encarrilades, però encara queda convèncer a l’Administració de la importància d’un servei públic com el lletrat d’ofici, que és la darrera defensa del ciutadà. Per altra banda, els Col·legis professionals de l’Advocacia han mostrat el seu absolut suport a les reivindicacions del col·lectiu. En cas que l’Administració rebutgi les peticions adverteixen que prepararan altres “mesures de pressió”.

Un dels casos més habituals és l’assistència a detinguts o víctimes que porten a terme. Actuacions que es poden allargar una setmana i que no estan equilibrades amb el volum de feina que comport, per exemple, en casos de violència masclista, agressions o abusos sexuals, o judicis ràpids de trànsit. De moment, la mobilització continua per collar la conselleria de Justícia per millorar les seves condicions econòmiques, laborals i de prestigi professional.