Els advocats d’ofici diuen “prou”

Èxit de convocatòria del col·lectiu de més de 600 advocats d’ofici d’arreu de Catalunya que han organitzat una protesta aquest migdia davant la Ciutat de la Justícia. Uns dos-cents lletrats adscrits al torn de justícia gratuïta, entre els que s’hi comptava l’exdegà del Col·legi de l’Advocacia Catalana, Oriol Busca, s’han plantat davant l’edifici judicial en reclamació dels seus drets laborals i econòmics. Una protesta pacífica amb lemes punyents i amb un punt d’ironia, però amb l’objectiu i la intenció que el departament de Justícia i les diferents administracions arreglin una situació per “dignificar” un servei que és un dret fonamental dels ciutadans.

Mireia Pagès i Alfons Bertran, dos dels impulsors de la iniciativa, no amagaven la seva satisfacció per la resposta de la convocatòria. Ara esperen que la mobilització serveixi per encarar la negociació que s’està portant a terme a través del Consell de l’Advocacia Catalana amb el departament de Justícia. Una protesta que arriba en un context de protestes laborals en l’entorn judicial, com el conflicte dels lletrats de l’administració de justícia, que han aconseguit un augment del salari, i de la resta de funcionaris judicials. Els advocats d’ofici reclamen una actualització dels mòduls de pagament que es mantenen des de l’any 2009 igual. “Només l’augment de l’IPC és del 14%”, alerten com a dada.

Manifestació advocats d’ofici davant la Ciutat de la Justícia de Barcelona 17.04.2023 / Mireia Comas

Pancartes i silencis

La protesta ha estat, sobretot, molt gràfica. Tots els assistents vestien la toga i s’escudaven rere una pancarta amb el lema “Som Torn d’Ofici, som necessaris i exigim una retribució justa”. Sense cap crit, la protesta implicava estar a peu dret davant l’entrada principal de la Ciutat de la Justícia durant una hora, aixecant diferents cartells amb les reivindicacions concretes del col·lectiu. “Los abogados del turno ni lloran ni facturan”, -en referència a la cançó del divorci entre Shakira i Piqué- “Si no hi ha sardina, la foca no treballa”, “Els advocats sense drets” o “Advocacia unida, marea negra, per la dignitat perduda”, eren alguns dels rètols que exhibien els concentrats.

Tot i que des de la conselleria que dirigeix Gemma Ubasart i des del Consell de l’Advocacia Catalana apunten que les negociacions van bé, els exercents del torn d’ofici no se’n refien. Un dels objectius de la mobilització és la “remuneració digna i suficient del servei”. Per això, insten la reforma de l’article 30 de la Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta. Una modificació que estableixi que totes les gestions dels lletrats en els procediments judicials encomanats s’abonin al col·lectiu, és a dir, les assistències per exemple a escorcolls o declaracions que s’allarguin més enllà de la guàrdia. “Volem una remuneració de tot el treball fet”, apunten. “Una dignificació del col·lectiu”, insisteixen. “Cal donar visibilitat, sensibilitzar i dignificar la imatge de l’advocat d’ofici”, conclouen.