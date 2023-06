Joan Queralt será el cabeza de lista de Esquerra en el Senado

El catedrático de Derecho de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Queralt, será el cabeza de lista de Esquerra Republicana al Senado las próximas elecciones del mes de julio. Esta es la propuesta del partido para presidir la lista que tendrá que ratificar el Consejo Nacional este viernes. Actualmente, Queralt dirigía el departamento de Derecho Penal y Criminología en la facultad de derecho de la UB, pero ya había tenido algunas vinculaciones con Esquerra durante la pasada campaña del partido a las municipales de Barcelona, en las cuales formó parte del consejo asesor de Ernest Maragall.

La noticia llega el mismo día en que se ha hecho público que el periodista y escritor Francesc-Marc Álvaro será el número 3 de Gabriel Rufián para el 23-J. Álvaro, pero, no entrará a la lista formando parte del partido sino como independiente, y lo hace para sustituir a la ya ex consejera de Acción Climática, Teresa Jordà. Estas dos incorporaciones que se tendrán que ratificar viernes, pero, no serán las únicas. El Consejo Nacional también tendrá que confirmar la presencia de los senadores actuales Anna Zurra y Robert Masih. La que sí que será baja asegurada para los próximos comicios la senadora y actual portavoz de ERC, Mireia Cortès, que ya ha anunciado que no seguirá ocupando su cargo.

El redactor cabe de la revista Serra de Oro, Francesc-Marc Álvaro, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el abad de Montserrat, Manel Gasch, durante la entrega de los Premios Crítica Serra de Oro 2023 en el espacio Endesa, a 30 de marzo de 2023, en Barcelona, Cataluña / EuropaPress

ERC y Bildu viajan juntos en el Senado

Hace poco menos de una semana, el pasado jueves 8 de junio, Esquerra Republicana y EH Bildu anunciaron que se presentarán en una coalición electoral conjunta para las elecciones. Lo harán bajo el nombre ‘de Izquierdas por la Independencia’, una idea que da continuidad al grupo parlamentario que conformaron ambas formaciones en esta legislatura. El partido catalán y el vasco viajan de la mano con el compromiso de «hacer todo lo que esté en nuestras manos para responder al que vuelan, necesiten y exigen nuestros pueblos», tal como explicaban en un comunicado.