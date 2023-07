Un cop d’estat sacseja el Níger

Un cop d’estat sacseja amb força el Níger. Un grup militar ha pres per la força el país i ha retingut el president, Mohamed Bazoum. En aquests moments, totes les institucions del país han quedat deshabilitades i han ordenat el tancament de les fronteres davant d’una situació de caos que ha despertat la comunitat internacional. Un cop d’estat que arriba tot just dos anys després de la primera transició pacífica després d’independitzar-se. Els colpistes han rebutjat a través d’un comunicat buscar l’enfrontament, ja que això podria desencadenar amb unes conseqüències negatives per a la població “que derivi en un bany de sang”. En aquest sentit, també han avisat a través d’un comunicat que “tota intervenció militar exterior, vingui d’on vingui, podria tenir conseqüències desastroses i incontrolables per a les nostres poblacions i causar el caos al nostre país”.

En resposta al conflicte intern que es viu al Níger, l’alt comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, Volker Turk, ha exigit l’alliberament “immediat i sense condicions” del president de Níger: “Estic commocionat i angoixat per l’intent de cop militar a Níger i el condemno en els termes més enèrgics. Ha de fer-se tot el possible per restablir l’ordre constitucional i l’estat de dret”, assevera. Per tal de garantir la llibertat del president, Turk ha exigit als colpistes que donin garanties de seguretat per al president. També ha demanat la llibertat incondicional dels membres del gabinet presidencial i els seus familiars detinguts arbitràriament: “Insto a tots els actors que s’abstinguin de la violència i respectin els drets i llibertats fonamentals de tots”, afirma.

Manifestants a Niamey a favor de la democràcia després del cop d’estat / EP

La reacció d’Espanya

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha traslladat aquest dijous el suport d’Espanya al president de Níger: “Acabo de traslladar al president legítim de Níger, Mohamed Bazoum, el total suport d’Espanya. Condemnem qualsevol intent de soscavar l’estabilitat de les institucions nigerines”, ha assegurat a través d’una publicació al seu compte de Twitter.