L’ANC reclama a l’Europol que rectifiqui sobre l’independentisme

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha fet arribar aquest dijous una carta a la directora executiva de l’Europol, Catherine De Bolle, en la qual ha demanat explicacions i ha reclamat una rectificació de postura sobre l’independentisme, després que l’Europol inclogués el moviment català dins un informe sobre el terrorisme a Europa. En aquest text, Feliu remarca que el “caràcter no violent” del moviment independentista català, motiu pel qual considera completament fora de lloc “el contingut criminalitzador” de l’informe.

“Com a organització independentista civil més gran i representativa de Catalunya, l’ANC es veu directament afectada pels continguts criminalitzadors publicats en l’informe de l’Europol”, sentencia amb fermesa. En aquesta carta enviada a l’Europol, Feliu defensa el dret a l’autodeterminació de Catalunya “a través de vies democràtiques i iniciatives protegides dins del marc dels drets de llibertat d’associació, d’expressió i participació política” i no entén quines han estat les informacions que han obtingut per tal de classificar el moviment dins un informe sobre el terrorisme.

Un cartell d’Europol a la seu de l’agència | ACN (EBS)

La presidenta de l’ANC també ha demanat a l’agència europea que els faciliti la informació que han obtingut per fer l’informe, ja que cal tenir en compte que és cada estat qui informa l’Europol sobre els seus moviments interns i en determina la gravetat. És a dir, que és Espanya qui va enviar la informació a l’Europol per la qual van decidir incloure l’independentisme dins aquest informe. “Volem accés a la informació facilitada per les autoritats espanyoles que suposadament connecten el moviment independentista català amb el terrorisme”, afirma.

Una “tendència preocupant”

L’informe de l’Europol inclou el moviment independentista català i el basc en aquesta classificació de terrorisme. Un document, però, que no només recull grups que hagin comès un atemptat, sinó aquells dels quals hi ha sospites que es pugui arribar a produir. Per l’ANC és “preocupant” la “tendència” de l’Estat “d’utilitzar el terrorisme per deslegitimar, silenciar i perseguir la dissidència política democràtica”.