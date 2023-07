La Sindicatura de Comptes analitzarà el cost de la T-Mobilitat

El Parlament de Catalunya ha encarregat a la Sindicatura de Comptes un informe sobre el cost econòmic i els diversos contractes i addendes formalitzats per al desenvolupament de la T-Mobilitat des de l’any 2013. Aquest punt ha tirat endavant amb l’abstenció d’Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP.

El diputat del PSC-Units Jordi Terrades ha estat l’encarregat de defensar la moció i durant la seva intervenció ha assenyalat que “es diu que el cost de la T-Mobilitat podria arribar als 150 milions d’euros“. En aquest sentit, ha reclamat “saber i conèixer el cost que portem gastat i del que falta”.

Terrades també ha manifestat que ara mateix Catalunya té “un sistema tarifari més propi del segle XIX que del segle XXI”. El diputat socialista ha reivindicat que la T-Mobilitat no es pot quedar “només en les tretze comarques de la regió metropolitana de Barcelona”, sinó que ha d’arribar al país sencer.

El diputat Jordi Terrades (PSC-Units) presentant la moció / Ramon Boadella

Un projecte que va néixer “coix”

El diputat d’ERC Ferran Estruch, per la seva banda, ha reconegut que el projecte, malgrat no ser fàcil, i haver patit contratemps, “va néixer coix, amb una planificació poc encertada i amenaça de quedar obsolet“, i també ha aprofitat per criticar l’Estat perquè “no ha aportat el que li pertocava des del 2010”.

Un nou sistema tarifari

La moció també insta el Govern a fer “arribar la T-Mobilitat a tot el territori de Catalunya durant l’any 2024”. El text dels socialistes també insta la Generalitat a impulsar, al llarg de l’any vinent, un nou sistema tarifari del transport públic que substitueix el de corones tarifàries i es basi en la distància recorreguda, la recurrència en l’ús i la tarifació social.