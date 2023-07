El nom de Marc no ha sigut el nom més posat a Catalunya per primera vegada en 25 anys, segons les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Leo (433) encapçala aquest curiós rànquing de noms més populars de l’any 2022, seguit de Nil (425) i Marc (398). En el cas de les nenes, el nom més triat és Júlia/Julia (440) i manté el seu lideratge per sisè any consecutiu.

Marc havia encapçalat la classificació del nom de nadó més freqüent des que l’Idescat va començar a recollir dades l’any 1997. Després de Leo, Nil i Marc, els noms més utilitzats són Pol (391) i Jan (386). Pel que fa a les nenes, després de Júlia hi ha Ona (414), Martina (396), Mia (372) i Lucía (357).

Un nadó acabat de néixer | ACN

Leo és el nom més habitual a l’àmbit metropolità, al Camp de Tarragona i al Penedès, mentre que Jan és el més popular a les comarques gironines, a Ponent, a les Comarques Centrals i a l’Alt Pirineu i Aran. Marc només reté el seu tro a les Terres de l’Ebre. Júlia/Julia és el nom més posat en les nenes nascudes a l’àmbit metropolità, les comarques gironines, el Camp de Tarragona i el Penedès. Martina triomfa a les Terres de l’Ebre, Ona a Ponent, Jana a les Comarques Centrals i Laia a l’Alt Pirineu i Aran.

Menys naixements el 2022

L’any passat a Catalunya van néixer 56.316 nadons, un 2,3% menys que el 2021, segons les dades provisionals de l’Idescat. Dos de cada tres nadons són de mare amb nacionalitat espanyola, un 3,9%, mentre que el terç restant té mare estrangera, un 1,1% més. L’Índex Conjuntural de Fecunditat (ICF) se situa en el valor més baix del segle XXI: 1,17 fills per dona –el 2021 era d’1,21–. Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, és la dada més baixa des del 1998, quan es va situar en 1,14 fills per dona.