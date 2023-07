L’exparella embarassada de Bertín Osborne, “desesperada i amb ansietat”

Gabriela Guillén s’ha convertit en un dels personatges més perseguits de la premsa rosa des que confirmés que està embarassada de Bertín Osborne. L’empresària serà la mare del sisè fill del presentador, una dona amb qui va mantenir una relació fugaç i amb qui no vol tenir massa cosa a veure. En les primeres declaracions que va concedir al respecte, el cantant deixava clar que no havien buscat aquest bebè: “No ha estat buscat ni desitjat“. Ella està desesperada perquè els paparazzi no la deixen en pau i els comentaris sobre aquest tema no cessen.

Aquesta mateixa setmana, de fet, ella és la protagonista de la revista Semana: “Gabriela no pot més. L’ex de Bertín Osborne s’enfonsa després de la seva primera revisió mèdica pel seu embaràs”, diuen tot acompanyant una fotografia impactant en la qual se la veu plorant a dins d’un cotxe. A través dels seus advocats, Gabriela ha demanat que s’aturi aquesta persecució mediàtica: “Creiem que s’estan traspassant tots els límits admissibles davant de l’assetjament i vulneració al dret d’intimitat que pateix”.

“No pot sortir de la porta de casa sense ser abordada pels periodistes, fins i tot sense llibertat de moviment en ser perseguida pels vehicles de premsa i amb el consegüent perill que això comporta. Aquest assetjament està afectant seriosament la salut de Gabriela i del seu fill. Està rebent tractament mèdic per aquest motiu i això ha causat la seva baixa laboral. Demanem respecte als mitjans de comunicació i que es paralitzi immediatament aquest assetjament”, afegeixen.

Gabriela Guillén, desesperada ara que se sap que està embarassada de Bertín | Semana

Gabriela, l’ex de Bertín Osborne, de baixa mèdica durant l’embaràs

Avui mateix, els fotògrafs han vist Gabriela Guillén entrar al centre mèdic. La noia està de baixa mèdica per la pressió que sent durant aquests primers mesos d’embaràs, el que comporta unes molèsties que se li han ajuntat amb aquesta persecució. El programa de Ana Rosa l’han vist en una botiga de coses de bebès, un gest que demostra que ja estaria començant a preparar l’arribada del nadó. La dona no contesta les preguntes de les desenes de periodistes que la persegueixen i interroguen sobre la relació amb Bertín. L’únic que vol és continuar amb la seva vida, la que irremeiablement ha deixat de ser anònima.

Una font propera a ella ha deixat clar que la noia no ho està passant bé: “Té molt mal de panxa, molta ansietat i ahir a la nit va estar a punt de trucar a l’ambulància. Si no ho va fer és perquè li feia por a l’estar sola. Gabriela està preocupada pel seu bebè i no vol que la seva situació anímica l’afecti. Els metges li han dit que ha d’estar tranquil·la fins que l’ansietat se li calmi”.