La expareja embarazada de Bertín Osborne, «desesperada y con ansiedad»

Gabriela Guillén se ha convertido en uno de los personajes más perseguidos de la prensa rosa desde que confirmara que está embarazada de Bertín Osborne. La empresaria será la madre del sexto hijo del presentador, una mujer con quien mantuvo una relación fugaz y con quien no quiere tener demasiada cosa a ver. En las primeras declaraciones que concedió al respeto, el cantante dejaba claro que no habían buscado este bebé: «No ha sido buscado ni deseado«. Ella está desesperada porque los paparazzi no la dejan en paz y los comentarios sobre este tema no cesan.

Esta misma semana, de hecho, ella es la protagonista de la revista Semana : «Gabriela no puede más. La ex de Bertín Osborne se hunde después de su primera revisión médica por su embarazo», dicen acompañando a una fotografía impactante en la que se le ve llorando dentro de un coche. A través de sus abogados, Gabriela ha pedido que se pare esta persecución mediática: «Creemos que se están traspasando todos los límites admisibles ante el acoso y vulneración al derecho de intimidad que sufre».

«No puede salir de la puerta de casa sin ser abordada por los periodistas, incluso sin libertad de movimiento al ser perseguida por los vehículos de prensa y con el consiguiente peligro que esto comporta. Este acoso está afectando seriamente a la salud de Gabriela y de su hijo. Está recibiendo tratamiento médico por este motivo y esto ha causado su baja laboral. Pedimos respecto a los medios de comunicación y que se paralice inmediatamente este acoso», añaden.

Gabriela Guillén, desesperada ahora que se sabe que está embarazada de Bertín | Semana

Gabriela, la ex de Bertín Osborne, de baja médica durante el embarazo

Hoy mismo, los fotógrafos han visto a Gabriela Guillén entrar en el centro médico. La chica está de baja médica por la presión que siente durante estos primeros meses de embarazo, el que comporta unas molestias que se le han juntado con esta persecución. El programa de Ana Rosa le han visto en una tienda de cosas de bebés, un gesto que demuestra que ya estaría empezando a preparar la llegada del bebé. La mujer no contesta a las preguntas de las decenas de periodistas que la persiguen e interrogan sobre la relación con Bertín. Lo único que quiere es continuar con su vida, la que irremediablemente ha dejado de ser anónima.

Una fuente próxima a ella ha dejado claro que la chica no lo está pasando bien: «Tiene mucho dolor de estómago, mucha ansiedad y ayer noche estuvo a punto de llamar a la ambulancia. Si no lo hizo es porque le daba miedo al estar sola. Gabriela está preocupada por su bebé y no quiere que su situación anímica lo afecte. Los médicos le han dicho que tiene que estar tranquila hasta que la ansiedad se le calme».